UE presiona a Israel ante conflicto palestino

Bruselas - El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, insistió en una solución basada en dos Estados para el conflicto israelo-palestino, y aseguró que Israel no podrá lograr la paz en Gaza solo por medios militares.

Según Borrell, “paz y estabilidad no se pueden construir solamente por medios militares. (...) ¿Qué otra solución están considerando? ¿Hacer que todos los palestinos se vayan? ¿Matarlos?...”.

Al Maliki dijo que esperaba que la UE comience a “contemplar sanciones contra [el primer ministro israelí, Benjamin] Netanyahu y otros que realmente están destruyendo las posibilidades de una solución de dos Estados”.

De su lado, el canciller español, José Manuel Albares, dijo que Madrid aboga por convocar una conferencia de paz para “implementar la solución de dos Estados”.

“Un estado palestino realista y viable supone a Gaza y Cisjordania bajo una misma Autoridad Nacional Palestina, conectados por un corredor para que haya continuidad territorial, con una salida al mar por un puerto en Gaza, y con su capital en Jerusalén Este”, dijo.

Al llegar a la sede de reuniones, Katz ignoró a la prensa y se limitó a decir que su país estaba concentrado en obtener la liberación de los rehenes capturados por el grupo islamista Hamás el 7 de octubre.

La jefa de la diplomacia de Alemania, Annalena Berbock, reiteró que “la solución de dos Estados es la única, y quienes no la quieren no han presentado ninguna otra alternativa. Los ministros de la UE también invitaron a sus pares saudita, Faisal Bin Farhan Al Saud, jordano, Ayman Safadi, y egipcio, Sameh Shoukry. También está previsto un diálogo con el secretario deneral de la Liga Árabe, el egipcio Ahmed Aboul Gheit. No está prevista en cambio ninguna reunión cara a cara entre Katz y Al Maliki.

El ministro jordano Safadi dijo que la negativa israelí a la solución de dos Estados “es una amenaza al futuro de la región”.

Agencia AFP