La protesta de vecinos en la intersección de la Ruta Nacional 2 y Dachary volvió a generar este domingo demoras en el tránsito y complicaciones en la circulación en uno de los accesos a Mar del Plata, mientras crece el reclamo por medidas de seguridad vial tras el siniestro fatal que dejó un peatón muerto días atrás.
Protesta de vecinos generó demoras y tensión en un tramo clave de la Ruta 2 en Mar del Plata
La manifestación en el cruce con Dachary volvió a afectar la circulación este domingo. El reclamo por mayor seguridad vial se produjo tras la muerte de un peatón y provocó congestión en la zona.
-
Quebró el Aquarium de Mar del Plata: intentó vender los animales y ahora la Justicia define su destino
-
Brutal ataque en un colegio de Mar del Plata: una alumna agredió a una compañera discapacitada
La manifestación se desarrolló entre las 16.30 y las 18, en continuidad con la realizada el sábado, y tuvo impacto directo sobre el flujo vehicular en un tramo de alta circulación.
La presencia de vecinos a la vera de la ruta, con carteles y consignas, obligó a los conductores a reducir la velocidad y provocó congestión en horas de fuerte movimiento.
El reclamo de los vecinos
El reclamo volvió a poner el foco sobre un sector que los habitantes de la zona consideran especialmente peligroso. Denunciaron la falta de señalización, poca iluminación y exceso de velocidad, en un corredor donde además circulan de manera habitual peatones y ciclistas.
Entre los pedidos, exigieron semáforos, cámaras, reductores de velocidad, mejor demarcación y una bicisenda, junto con la fijación de una velocidad máxima de 60 km/h para ordenar el tránsito.
La consigna más repetida fue “Basta de muertes en las entradas de los barrios de la Ruta 2”, mientras la protesta volvió a impactar en la circulación y dejó expuesta la preocupación por la falta de respuestas oficiales.
- Temas
- Mar del Plata
- Ruta 2
- Tránsito
Dejá tu comentario