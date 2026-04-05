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5 de abril 2026 - 20:24

Protesta de vecinos generó demoras y tensión en un tramo clave de la Ruta 2 en Mar del Plata

La manifestación en el cruce con Dachary volvió a afectar la circulación este domingo. El reclamo por mayor seguridad vial se produjo tras la muerte de un peatón y provocó congestión en la zona.

Manifestación de vecinos generó tráfico en la salida de Mar del Plata.

Manifestación de vecinos generó tráfico en la salida de Mar del Plata.

La protesta de vecinos en la intersección de la Ruta Nacional 2 y Dachary volvió a generar este domingo demoras en el tránsito y complicaciones en la circulación en uno de los accesos a Mar del Plata, mientras crece el reclamo por medidas de seguridad vial tras el siniestro fatal que dejó un peatón muerto días atrás.

La manifestación se desarrolló entre las 16.30 y las 18, en continuidad con la realizada el sábado, y tuvo impacto directo sobre el flujo vehicular en un tramo de alta circulación.

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La presencia de vecinos a la vera de la ruta, con carteles y consignas, obligó a los conductores a reducir la velocidad y provocó congestión en horas de fuerte movimiento.

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El reclamo de los vecinos

manifestacion mar del plata
Vecinos se manifestaron bajo el lema "Basta de muertes en las entradas de los barrios de la Ruta 2&rdquo;.

Vecinos se manifestaron bajo el lema "Basta de muertes en las entradas de los barrios de la Ruta 2”.

El reclamo volvió a poner el foco sobre un sector que los habitantes de la zona consideran especialmente peligroso. Denunciaron la falta de señalización, poca iluminación y exceso de velocidad, en un corredor donde además circulan de manera habitual peatones y ciclistas.

Entre los pedidos, exigieron semáforos, cámaras, reductores de velocidad, mejor demarcación y una bicisenda, junto con la fijación de una velocidad máxima de 60 km/h para ordenar el tránsito.

La consigna más repetida fue “Basta de muertes en las entradas de los barrios de la Ruta 2”, mientras la protesta volvió a impactar en la circulación y dejó expuesta la preocupación por la falta de respuestas oficiales.

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