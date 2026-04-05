Semana Santa 2026: viajaron más de 2,8 millones de turistas, pero cayó 18,9% el gasto total + Seguir en









Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el fin de semana largo movilizó a más viajeros que en 2025, aunque con menor consumo y estadías más cortas por el impacto de la situación económica.

En lo que va del año ya se registraron tres fines de semana largo. Depositphotos

El fin de semana largo de Semana Santa dejó un balance mixto para el turismo en Argentina: si bien creció la cantidad de viajeros, el gasto mostró una caída en términos reales, reflejando un cambio en los hábitos de consumo.

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De acuerdo con un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 2.852.256 turistas se movilizaron por todo el país, lo que representó un incremento del 5,6% respecto al mismo período de 2025.

En términos económicos, el impacto total alcanzó los $808.198 millones, considerando gastos en alojamiento, transporte, alimentos, recreación y compras. Sin embargo, al descontar la inflación, el gasto total registró una caída del 18,9% interanual, evidenciando un comportamiento más moderado por parte de los turistas.

El gasto promedio diario por persona se ubicó en $108.982, con una baja real del 8,4% frente al año anterior. En la misma línea, la estadía promedio fue de 2,6 noches, un 16,1% menor que en 2025, consolidando la tendencia hacia escapadas más cortas.

unnamed (2) El gasto promedio diario por persona se ubicó en $108.982 Desde CAME señalaron que este comportamiento responde a un turista “más prudente”, que prioriza el control del gasto y opta por alternativas más accesibles o actividades gratuitas, en un contexto atravesado por el costo del transporte y la situación económica general.

Cuáles fueron los destinos más elegidos en Semana Santa En cuanto a los destinos, se destacó una amplia dispersión territorial. Los polos tradicionales como Bariloche, Puerto Iguazú, Salta, Mendoza, Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires mantuvieron un alto nivel de ocupación, mientras que también crecieron opciones emergentes y destinos del interior con propuestas más accesibles. Asimismo, hubo un fuerte movimiento en el norte argentino, especialmente en provincias como Jujuy, Tucumán y Salta, impulsado por la agenda religiosa y cultural típica de estas fechas. También sobresalieron destinos de naturaleza como Misiones, la cordillera neuquina y localidades de la provincia de Buenos Aires como Tandil. Otro dato relevante es el costo del turismo: una familia tipo necesitó en promedio más de $1,1 millones para viajar dentro del país durante Semana Santa, lo que equivale a cerca del 69% de un salario medio. En lo que va del año, ya se registraron tres fines de semana largos, durante los cuales viajaron más de 6,8 millones de turistas y se generó un gasto total de $2,04 billones, lo que confirma que el turismo interno se mantiene activo, aunque con señales de ajuste en el consumo.