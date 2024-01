EE.UU.: el mayor temor delcoleccionista de arte es el fraude

Uno de los casos más resonantes de fraude en el mundo del gran arte pudo verse, hace algunos años, en el documental “Made you look: A true story of fake art”, donde se exponía el sorprendente caso de la Galería Knoedler de Nueva York, de 165 años de trayectoria, donde colgaban aproximadamente 80 pinturas de Rothko (una que se vendió a u$s80 millones), Warhol, Motherwell, De Kooning, Lee Krasner, Franz Kline y otros maestros contemporáneos, todas ellas falsas. Su venta posterior dio como resultado un tendal de víctimas además del cierre de la galería, por supuesto.

Robic no deja de recordar a los coleccionistas que compren a fuentes acreditadas, soliciten documentación sobre la procedencia y consulten a expertos externos, como conservadores forenses. “Intentamos evitar que esto ocurra”, afirma. En realidad, es mucho más probable que se produzcan daños en las obras de arte durante los viajes y el transporte, a través de préstamos a museos o envíos a casas de subastas o galerías, y que den lugar a reclamos al seguro. Según Robic, incidentes como el derrame de copas de vino tinto o la introducción de un cuchillo o tenedor en un cuadro durante un cóctel son motivos habituales de reclamos de restauración y reparación. Las obras de arte pesadas y frágiles que se cuelgan de forma incorrecta también pueden ocasionar “daños considerables” si no se refuerzan las paredes o no se siguen correctamente las instrucciones de los artistas.