El Banco Central intervino fuerte en el dólar futuro en abril: vendió casi u$s2.400 millones

Es que la avidez de exportadores, empresas y especuladores por hacerse de cobertura, contra una potencial devaluación, tuvo su correlato en el volumen de negocios de futuros de dólar el mes pasado, y como de costumbre, quien casi con exclusividad es el único oferente de dólar futuro, o sea, vende dólares a futuro, es el BCRA se descontaba que debía haber intervenido con más ímpetu que en el primer trimestre del año. De modo que, si bien el BCRA no dispone de muchas balas para intervenir en el mercado presente o spot dado el anoréxico stock de reservas netas, sí empezó a disparar, con tenacidad, en el mercado de futuros . El objetivo, no solo brindar liquidez a la oferta de contratos sino, sobre todo, aplacar las expectativas devaluatorias. En las últimas jornada algo de esto se vio, luego de un importante repunte de las tasas implícitas que mostraron los contratos vendidos el mes pasado.

Ahora bien, ¿el BCRA ya se gastó todas las balas para intervenir en los futuros? Por suerte, no. En tal sentido hay que tener presente que el BCRA acordó con el FMI un límite de u$s8.000 millones a u$s9.000 millones que puede estar vendido a futuro. Por lo tanto, el BCRA todavía dispone de un importante poder de fuego para intervenir, principalmente, antes y después de las PASO. Sin duda el cronograma electoral define fechas claves, para la pulseada cambiaria, y la primera es el próximo 24 de junio cuando se cierran las alianzas y listas para competir en las Primarias. Allí se sabrá a ciencia cierta quienes juegan el partido presidencial. Luego el 13 de agosto con las PASO, y después la primera vuelta el 22 octubre.

Cabe destacar que en la crisis cambiaria, vinculada con el sainete Guzmán-Batakis-Massa a mediados del año pasado, el BCRA llegó a tener una posición vendida de casi u$s7.072 millones a fin de julio. Pero si bien el FMI le dio la prerrogativa de poder tener una posición vendida de hasta u$s9.000 millones, aún si quisiera no podría ampliarla salvo que renegocie los límites pactados con los dos mercados locales que operan esta cobertura, el Matba-Rofex y el MAE, que hoy son aproximadamente de u$s5.000 millones y u$s4.000 millones respectivamente.

En las últimas ruedas el “interés abierto”, o sea, la cantidad de contratos negociados continuó aumentando, por lo que se descuenta que el BCRA ha seguido vendiendo más futuros. Las posiciones que más aumentaron en volumen fueron mayo y junio, aunque también el contrato de agosto está registrando un volumen creciente. No debe soslayarse que este tipo de instrumentos financieros no implican la entrega física del activo, en este caso de los dólares, sino que ambas partes, vendedor y comprador lo que hacen al vencimiento del contrato es compensar sus posiciones, o sea, sus apuestas. Por ende, solo hay entrega de pesos, lo que para el BCRA en caso de perder, debe emitir. De ahí que una alta exposición en futuros implica una potencial emisión de dinero lo que no le agrada ni al BCRA, ni al mercado ni al FMI.

A lo largo del primer trimestre, con la excepción de marzo, el BCRA venía sin posiciones short o cortas (vendidas). Había arrancado el 2023 con una posición vendida de casi u$s587 millones a fin de diciembre 2022, cuando un año atrás lo hacía teniendo contratos vendidos por u$s4.185 millones. La dinámica de toda crisis cambiaria impone el ritmo y ello se constató, una vez más, el año pasado cuando en el sainete Guzmán-Batakis el BCRA pasó de una posición vendida de u$s4.358 millones a más de u$s7.000 millones en solo un mes. Luego el nuevo equipo económico fue recortando dicha posición vendida a lo largo del semestre llevándola a fin de agosto a u$s4.110 millones, en setiembre a u$s3.151 millones, en octubre a u$s1.339 millones y a fin de noviembre llegó a u$s705 millones.