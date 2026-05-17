El papa León XIV festejó su cumpleaños con el viral "6-7" y revolucionó las redes sociales

El Pontífice celebró junto a un grupo de niños en el Vaticano y se sumó a uno de los memes más populares de TikTok.

El papa León XIV protagonizó un inesperado momento viral durante la celebración de su cumpleaños número 67 en el Vaticano. El pontífice participó del famoso meme “6-7” junto a un grupo de niños y el video, publicado en TikTok por el sacerdote italiano Don Roberto Fiscer, rápidamente explotó en redes sociales.

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La escena ocurrió mientras León XIV saludaba a chicos que participaban del festejo por su cumpleaños. En el video difundido en TikTok se observa cómo los niños comienzan a repetir “ six seven ” mientras realizan los clásicos movimientos con las manos asociados a la tendencia viral.

Al acercarse al grupo, el papa sonrió, imitó los gestos y repitió la frase junto a ellos, lo que desató la euforia y las risas de quienes estaban presentes.

El clip se volvió viral en pocas horas y acumuló miles de reproducciones y comentarios en distintas plataformas sociales.

Qué es el meme “6-7” que hizo el papa León XIV

El meme “6-7” nació en TikTok a partir de videos cortos en los que usuarios repiten la expresión “six seven” de manera exagerada y rítmica mientras hacen movimientos sincronizados con las manos.

Aunque no tiene un significado concreto, el audio se convirtió en tendencia por lo pegadizo de la secuencia y por lo fácil que resulta replicarlo en redes sociales.

Influencers, streamers y creadores de contenido ayudaron a expandir el fenómeno, que actualmente es uno de los memes más populares entre chicos y adolescentes.

six seven

La repercusión del video estuvo vinculada principalmente a la imagen poco habitual de un pontífice participando de una tendencia nacida en TikTok.

Además, muchos usuarios destacaron el tono relajado y cercano de León XIV durante el festejo de sus 67 años, en una escena que rápidamente comenzó a circular por todo el mundo.