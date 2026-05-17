El papa León XIV protagonizó un inesperado momento viral durante la celebración de su cumpleaños número 67 en el Vaticano. El pontífice participó del famoso meme “6-7” junto a un grupo de niños y el video, publicado en TikTok por el sacerdote italiano Don Roberto Fiscer, rápidamente explotó en redes sociales.
El papa León XIV festejó su cumpleaños con el viral "6-7" y revolucionó las redes sociales
El Pontífice celebró junto a un grupo de niños en el Vaticano y se sumó a uno de los memes más populares de TikTok.
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El divertido momento viral del papa en el Vaticano
La escena ocurrió mientras León XIV saludaba a chicos que participaban del festejo por su cumpleaños. En el video difundido en TikTok se observa cómo los niños comienzan a repetir “six seven” mientras realizan los clásicos movimientos con las manos asociados a la tendencia viral.
Al acercarse al grupo, el papa sonrió, imitó los gestos y repitió la frase junto a ellos, lo que desató la euforia y las risas de quienes estaban presentes.
El clip se volvió viral en pocas horas y acumuló miles de reproducciones y comentarios en distintas plataformas sociales.
Qué es el meme “6-7” que hizo el papa León XIV
El meme “6-7” nació en TikTok a partir de videos cortos en los que usuarios repiten la expresión “six seven” de manera exagerada y rítmica mientras hacen movimientos sincronizados con las manos.
Aunque no tiene un significado concreto, el audio se convirtió en tendencia por lo pegadizo de la secuencia y por lo fácil que resulta replicarlo en redes sociales.
Influencers, streamers y creadores de contenido ayudaron a expandir el fenómeno, que actualmente es uno de los memes más populares entre chicos y adolescentes.
La repercusión del video estuvo vinculada principalmente a la imagen poco habitual de un pontífice participando de una tendencia nacida en TikTok.
Además, muchos usuarios destacaron el tono relajado y cercano de León XIV durante el festejo de sus 67 años, en una escena que rápidamente comenzó a circular por todo el mundo.
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