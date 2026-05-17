Agrodólares: el campo proyecta un ingreso de más de u$s36.000 millones en 2026 por exportaciones

El sector agroexportador espera un fuerte ingreso de divisas y convertirse en uno de los principales motores de la economía argentina.

El sector agroexportador estima que la liquidación de divisas alcanzará los u$s36.111 millones en 2026 , impulsada por una mejora en los precios internacionales y un mayor volumen de producción, especialmente de soja y maíz . El nuevo escenario genera expectativas en el mercado cambiario y en el Gobierno , que apuesta al ingreso de dólares del campo para fortalecer las reservas del Banco Central (BCRA) y sostener la estabilidad financiera.

La proyección fue realizada por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que elevó en unos u$s800 millones su cálculo respecto de abril. Según el informe, las mejores perspectivas para la cosecha de soja y maíz permitieron revisar al alza las exportaciones previstas para la campaña 2025/26.

El nuevo escenario genera expectativas en el mercado cambiario y en el Gobierno, que apuesta al ingreso de dólares del campo para fortalecer las reservas del Banco Central y sostener la estabilidad financiera. Según la BCR, las mejores perspectivas para la cosecha de soja y maíz permitieron revisar al alza las exportaciones previstas para la campaña 2025/26.

En el último informe de estimaciones productivas, la entidad elevó la proyección de soja a 50 millones de toneladas y la de maíz a 68 millones, lo que incrementaría tanto las exportaciones de granos como las ventas externas de harina y aceite de soja. Además, los precios internacionales mostraron una recuperación en las últimas semanas, favoreciendo las expectativas de ingreso de divisas.

El Gobierno sigue de cerca la proyección de agrodólares para 2026, clave para sostener la estabilidad cambiaria y fortalecer al Banco Central.

Pese al optimismo, el informe advierte que el ingreso de dólares sería similar al registrado en 2025, ya que el aumento en el volumen exportado se compensaría parcialmente con costos más altos para el sector. Entre las principales preocupaciones aparecen el encarecimiento de fertilizantes, combustibles y otros insumos vinculados al contexto internacional.

En los primeros meses del año, la liquidación del agro se ubicó por debajo de igual período de 2025 debido al lento avance de la cosecha y a distorsiones generadas por anteriores cambios en retenciones y registros de exportación. Sin embargo, la aceleración de la recolección de soja y una mejora en los precios comenzaron a dinamizar nuevamente las ventas de productores durante mayo.

Para el Gobierno, la llegada de divisas del agro será clave en los próximos meses para sostener la “pax cambiaria”, apuntalar las reservas y consolidar el proceso de desaceleración inflacionaria. En el mercado, muchos analistas consideran que el flujo de dólares del campo seguirá siendo uno de los pilares centrales de la estabilidad económica durante 2026.