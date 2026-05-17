La deuda pública volvió a subir en abril y alcanzó un nuevo récord: a qué se debe el incremento

El stock de deuda bruta trepó a u$s496.676 millones tras subir u$s12.846 millones en abril. El Gobierno continuó priorizando financiarse en pesos.

Uno de los datos más relevantes del informe es el fuerte crecimiento de la deuda en moneda local durante el último año.

La deuda pública bruta de la Administración Central volvió a marcar un récord en abril de 2026 y alcanzó los u$s496.676 millones, luego de registrar un incremento mensual equivalente a u$s12.846 millones. Así surge del último Boletín Mensual de Deuda publicado por la Secretaría de Finanzas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El informe oficial precisó que del total de deuda, u$s494.141 millones corresponden a obligaciones “en situación de pago normal”, mientras que el resto está vinculado a deuda pendiente de reestructuración o en situación de pago diferido.

Con este resultado, el endeudamiento acumuló un salto de u$s41.600 millones en apenas los primeros cuatro meses de 2026, ya que a fines de diciembre del año pasado el stock ascendía a u$s455.077 millones.

Además, si se compara con noviembre de 2023, inicio de la gestión de Javier Milei, la deuda bruta se incrementó en más de u$s71.000 millones , al pasar de u$s425.556 millones a los actuales u$s496.676 millones.

Según detalló la Secretaría de Finanzas, el incremento de abril respondió tanto a nuevas emisiones como a factores de valuación vinculados al esquema financiero y cambiario vigente.

En concreto, durante abril el Tesoro emitió deuda por encima de los pagos y amortizaciones en el equivalente a u$s4.101 millones. Sin embargo, la mayor parte del salto mensual se explicó por ajustes de valuación que sumaron otros u$s8.735 millones.

Entre los principales factores aparecen:

la actualización de la deuda ajustada por CER (inflación),

la apreciación del peso frente al dólar,

y la capitalización de intereses sobre bonos y letras.

Este último punto resulta clave dentro de la dinámica actual del endeudamiento. Muchos instrumentos emitidos por el Tesoro no pagan intereses periódicos en efectivo, sino que los capitalizan directamente sobre el valor nominal del bono, aumentando automáticamente el stock total de deuda sin impactar en el resultado fiscal financiero corriente.

El propio informe remarca que las cifras se expresan en dólares utilizando el tipo de cambio del último día hábil de cada período, siguiendo estándares estadísticos internacionales para dar comparabilidad a los datos.

image Casi toda la deuda colocada está en situación de pago normal

Cómo está compuesta la deuda

El informe oficial también mostró cómo se distribuye actualmente el endeudamiento del Estado nacional.

Del total de deuda en situación de pago normal:

el 47% está denominado en moneda local,

mientras que el 53% restante corresponde a deuda en moneda extranjera.

A su vez, el 78,6% del stock total corresponde a títulos y letras del Tesoro Nacional, mientras que el 20,1% está compuesto por obligaciones con acreedores externos oficiales, entre ellos el FMI, el Banco Mundial y el BID. La deuda con organismos financieros internacionales ya ronda los u$s100.000 millones.

En menor proporción aparecen los Adelantos Transitorios del Banco Central, que representan el 0,6% del total, y otros instrumentos financieros.

Los gráficos incluidos en el informe muestran además que:

el 68% de la deuda está bajo legislación nacional,

el 89% corresponde a instrumentos de mediano y largo plazo,

y cerca del 56% de la deuda en pesos es ajustable por inflación u otros mecanismos indexados.

Los pagos realizados en abril

Pese al aumento del stock total, el Gobierno también afrontó fuertes vencimientos durante abril. La Secretaría de Finanzas informó que la Administración Central realizó pagos de deuda por un equivalente a u$s12.237 millones durante el mes.

De ese total:

u$s11.982 millones correspondieron a pagos de capital,

mientras que u$s255 millones se destinaron al pago de intereses.

El 97% de esos pagos se efectuó en moneda nacional y apenas el 3% restante en moneda extranjera.

image Stock de deuda en moneda

El peso creciente de la deuda en pesos

Uno de los datos más relevantes del informe es el fuerte crecimiento de la deuda en moneda local durante el último año. Según Finanzas, en los últimos 12 meses la deuda bruta en situación de pago normal aumentó en u$s23.720 millones. Sin embargo, mientras la deuda en moneda extranjera cayó en u$s7.163 millones, la deuda en pesos subió en el equivalente a u$s30.883 millones.

Ese fenómeno refleja el cambio en la estrategia financiera del Gobierno, que profundizó el financiamiento en instrumentos ajustados por inflación, tasa o tipo de cambio dentro del mercado local, mientras intenta reducir la dependencia del endeudamiento externo.

Sin embargo, también implica una creciente sensibilidad del stock de deuda frente a variables como la inflación, el tipo de cambio y las tasas de interés, en un contexto donde buena parte de los títulos emitidos continúan indexados.