Mayo, el mes que pone a prueba el dólar, las reservas y la inflación

Mientras el IPC mostró una desaceleración en abril y se mantiene la estabilidad cambiaria, el mercado mira atento a los movimientos de Luis Caputo.

El Banco Central logró comprar dólares en el mercado, aunque las reservas continúan bajo presión y se mantienen como el foco de preocupación entre inversores y consultoras.

Mayo se transformó en una prueba determinante para el programa económico de Javier Milei porque el Gobierno necesita demostrar que puede sostener simultáneamente tres objetivos: desacelerar la inflación, mantener el dólar calmo y recomponer reservas sin saltos ni correcciones cambiarias abruptas.

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Otro factor central es el riesgo país . La administración de Milei necesita que continúe bajando para recuperar acceso pleno al financiamiento internacional y mejorar las condiciones de refinanciamiento de deuda. Pero para eso, los inversores esperan señales de mayor fortaleza en las reservas y continuidad del equilibrio fiscal.

Además, mayo aparece atravesado por un escenario internacional más sensible, con volatilidad global en los mercados y movimientos en las tasas de interés de Estados Unidos que podrían impactar sobre los flujos hacia economías emergentes como la Argentina.

Por eso, para el Gobierno, este mes funciona como un examen sobre la viabilidad del esquema económico: si logra sostener la estabilidad del dólar, mantener la inflación en descenso y mejorar el frente externo, el oficialismo buscará consolidar la idea de que comenzó una etapa de mayor normalización macroeconómica.

La economía argentina atraviesa mayo con señales mixtas: mientras el Gobierno celebra la desaceleración de la inflación y la estabilidad cambiaria, el mercado sigue mirando con atención la acumulación de reservas del Banco Central y la evolución del riesgo país, que todavía se mantiene en niveles elevados para una normalización financiera completa.

Tras el dato de inflación de abril, que marcó una desaceleración respecto de marzo, el oficialismo apuesta a consolidar un escenario de “desinflación” con dólar estable y menor volatilidad financiera. Sin embargo, economistas advierten que el sendero todavía enfrenta desafíos vinculados a la fragilidad de las reservas y al contexto internacional.

Dólar: estabilidad cambiaria y menor presión sobre las bandas

El dólar oficial cerró otra semana debajo de los $1.400 y profundizó la calma cambiaria que el Gobierno busca consolidar desde la flexibilización del esquema cambiario. La brecha entre los distintos tipos de cambio continúa acotada y el mercado no observa, por ahora, señales de tensión inmediata.

El REM del Banco Central proyecta para mayo un tipo de cambio promedio de $1.410 y espera una devaluación moderada para el resto del año, incluso por debajo de la inflación esperada.

La estabilidad cambiaria también ayudó a moderar expectativas inflacionarias y favoreció una baja de la volatilidad financiera. En paralelo, los bonos soberanos mostraron movimientos mixtos en Wall Street, mientras el riesgo país continúa resistiéndose a perforar de forma sostenida la zona de los 500 puntos básicos.

Analistas privados sostienen que el esquema de bandas cambiarias sigue funcionando porque el mercado percibe disciplina fiscal y monetaria, aunque advierten que el equilibrio todavía depende de la capacidad del Gobierno para sostener la acumulación de divisas.

Inflación: abril dio alivio y el Gobierno apuesta a profundizar la desaceleración

El IPC de abril marcó una suba mensual de 2,6%, por debajo del 3,4% registrado en marzo, lo que representó la primera desaceleración luego de varios meses de aceleración inflacionaria. La inflación interanual se ubicó en 32,4%.

Según el Banco Central, la moderación respondió a la reversión de factores estacionales, a una menor presión sobre alimentos y a la estabilidad cambiaria observada en las últimas semanas.

En el mercado creen que mayo podría mostrar otra desaceleración, aunque persisten riesgos asociados a ajustes tarifarios pendientes, al precio internacional de la energía y a eventuales movimientos del tipo de cambio.

El Gobierno insiste en que el ancla fiscal y monetaria seguirá siendo la principal herramienta para bajar la inflación, mientras que consultoras privadas estiman que el índice podría cerrar 2026 cerca del 30%, muy por encima de la meta oficial.

Reservas: el punto débil que todavía preocupa al mercado

El Banco Central logró comprar casi u$s600 millones en la última semana, aunque las reservas brutas volvieron a caer y quedaron al borde de los u$s46.000 millones.

Ese contraste refleja una de las principales preocupaciones de los analistas: si bien el flujo diario de compras mejoró respecto de meses anteriores, el stock de reservas todavía luce bajo para sostener una normalización financiera plena.

Economistas advierten que la acumulación genuina de reservas será clave para que continúe la baja del riesgo país y para recuperar acceso al crédito internacional.

En el mercado también siguen de cerca el cumplimiento de las metas acordadas con el FMI y la capacidad del BCRA de seguir comprando dólares sin generar presión monetaria adicional.

Dólar blue: la baja que sigue de cerca el mercado y fortalece la “pax cambiaria”

El dólar blue encadenó su segunda semana consecutiva en baja y volvió a acercarse a los $1.400, en un escenario de menor presión cambiaria y mayor estabilidad financiera. Aunque todavía acumula más de dos meses operando por encima de ese nivel, el mercado comenzó a percibir una moderación en la demanda de cobertura tras la desaceleración inflacionaria de abril y la estabilidad del tipo de cambio oficial.

La caída del paralelo también se explica por un contexto de tasas reales positivas, menor emisión monetaria y una mayor oferta de divisas en el mercado financiero. En paralelo, el Gobierno busca consolidar la llamada “pax cambiaria” como uno de los pilares centrales de su programa económico, mientras el Banco Central intenta reforzar reservas y sostener el esquema de bandas sin sobresaltos.

Sin embargo, analistas advierten que el blue seguirá siendo una variable sensible en los próximos meses. La evolución de las reservas, el riesgo país y el ingreso de dólares del agro serán determinantes para saber si la calma cambiaria puede sostenerse o si reaparecen tensiones sobre los tipos de cambio paralelos.

Qué espera el mercado para los próximos meses

El escenario base que hoy manejan bancos y consultoras privadas combina cuatro variables principales: dólar relativamente estable, inflación descendente, tasas reales positivas y crecimiento moderado de la actividad.

El Banco Central sostiene que la economía podría mantener un proceso gradual de desinflación si continúa la disciplina fiscal y no aparecen shocks externos significativos.

Sin embargo, el mercado todavía identifica algunos focos de riesgo:

la necesidad de fortalecer reservas;

la persistencia de un riesgo país elevado;

la dependencia de financiamiento externo;

y la sensibilidad del esquema cambiario ante eventuales turbulencias globales.

En ese contexto, mayo aparece como un mes clave para medir si la desaceleración inflacionaria logra consolidarse y si la “pax cambiaria” puede sostenerse sin mayores intervenciones del Banco Central.