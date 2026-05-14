Quién es Michael Wallace Banach, el elegido del papa León XIV eligió para representar al Vaticano en la Argentina

Con 63 años, cuenta con una robusta carrera al interior de la Santa Sede. Entre sus formaciones, es doctor en Derecho Canónico y habla cuatro idiomas.

La elección de Wallace implica uno de los movimientos diplomáticos más importantes desde el inicio del pontificado de León XIV.

En las últimas horas se conoció que el papa León XIV designó a monseñor Michael Wallace Banach como nuevo nuncio apostólico en la Argentina. El representante cuenta con una larga trayectoria en el servicio diplomático de la Santa Sede , al que se incorporó a principios de los 90.

Wallace tiene 63 años y su nuevo nombramiento definió uno de los movimientos diplomáticos más importantes desde el inicio de la conducción de León XIV. La decisión fue oficializada este jueves por la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires y marca una nueva etapa en la relación entre la Santa Sede y el país tras la muerte del papa Francisco .

El diplomático trabaja desde 1994 en la Santa Sede, tras formarse en la Pontifica Académica Eclesiástica de Roma, y en su nuevo rol sucedió al polaco Miroslaw Adamczyk , que a inicios de año fue destinado a la delegación diplomática en Albania .

El nuevo representante del Vaticano en la Argentina nació en Worcester (Massachusetts, EE.UU) en 1962 y fue ordenado sacerdote el 2 de julio de 1988 . Entre sus formaciones, es doctor en Derecho Canónico y habla francés, italiano, polaco y español.

El nuevo representante del Vaticano en la Argentina nació en Worcester (Massachusetts, EE.UU) en 1962 y fue ordenado sacerdote el 2 de julio de 1988.

En su trayectoria eclesiástica, fue nombrado arzobispo titular de Menfis (Egipto) en 2013 por Benedicto XVI y, desde entonces, ocupó la nunciatura en Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón. Posteriormente, trabajó en varios países de África Occidental como Senegal, Mauritania, Cabo Verde y Guinea-Bisáu.

Antes de su etapa africana, representó a la Santa Sede como observador permanente ante diversos organismos internacionales en Viena, entre ellos el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Su llegada a la Argentina se produce tras un período de cuatro años en Hungría, país al que fue destinado en mayo de 2022.

El papa León XIV designó a Michael Wallace Banach como nuevo nuncio en la Argentina

Banach desembarcará en la Argentina después de desempeñarse como nuncio apostólico en Hungría, uno de los destinos más sensibles para el Vaticano en los últimos años por el peso político del gobierno de Viktor Orbán. Durante su misión diplomática convivió con uno de los líderes más representativos de la nueva derecha global, vinculado políticamente con figuras como Javier Milei, Donald Trump y Jair Bolsonaro.

La experiencia de Banach en Budapest quedó especialmente marcada por su participación en la organización de la visita que realizó el papa Francisco a la capital húngara en abril de 2023. Aquel viaje estuvo atravesado por debates sobre migración, identidad cristiana y tensiones geopolíticas en Europa, temas que ocuparon un lugar central en el vínculo entre el Vaticano y el gobierno de Orbán.

La llegada de Banach ocurre en un contexto particular para la relación entre el Vaticano y la Argentina. En las últimas semanas comenzaron a crecer las versiones sobre una posible visita de León XIV al país hacia finales de este año, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de la Santa Sede.