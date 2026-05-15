ARCA empezó a activar embargos en las cuentas de las pymes, lo que puede llevarlas a la quiebra

En una carta al director del organismo, la Cámara de Comercio advierte que se puede llevar a la quiebra a pequeños negocios. Días atrás entidades pyme pidieron planes de pago.

Finalmente, la caída de las ventas que vienen enfrentando las pequeñas empresas está decantando en retrasos en el pago de impuestos , lo que está llevando a las autoridades impositivas a activar embargos contra las cuentas bancarias .

Así lo revela una nota enviada por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Andrés Vázquez.

El reclamo de los empresarios se debe a que ARCA les está avisando a los clientes de las empresas que no depositen sus pagos en las cuentas de esas firmas, sino en las del organismo, hasta completar el pago de lo adeudado.

"Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) tenemos el agrado de dirigirnos a usted a efectos de transmitirle la grave preocupación de muchos de nuestros asociados respecto de la traba de embargos ejecutada por ARCA en el marco de acciones de cobro compulsivo", afirma la nota.

El texto, firmado por el presidente de la entidad, Mario Grinman , indica que se hace referencia "en particular a la traba de embargos sobre sumas a cobrar de sus clientes por los contribuyentes afectados, clientes que son notificados para que retengan los pagos y los depositen a favor de ARCA hasta completar la suma embargada".

"No desconocemos que esta y otras medidas cautelares las realiza ARCA en el marco de sus facultades legales y en defensa del crédito fiscal, resultando un accionar lícito; pero nos permitimos afirmar que lo consideramos totalmente inoportuno en las actuales circunstancias", señala el texto.

El mensaje indica que "una amplia proporción de las empresas, en particular las MiPyMEs, atraviesan serias dificultades por la reducción de ventas y márgenes, incrementos de costos, altas tasas de interés y dificultades de acceso al crédito".

La entidad aclara que todo ello es consecuencia de "desarreglos macroeconómicos de larga data que aún no han podido ser plenamente corregidos, a pesar del mayúsculo ordenamiento que felizmente ha efectuado la actual administración nacional".

"Ante ello, cortar el flujo comercial puede significar el agravamiento de esas dificultades hasta un punto irreversible, y en las firmas más pequeñas podría ser un estímulo para que opten por la marginalidad", advierte la Cámara de Comercio.

Otras entidades reclaman planes de pago

Recientemente, la Confederación Empresaria de la República Argentina hizo un reclamo similar a Vázquez. Pidieron que el organismo disponga de planes de pago para que las empresas puedan sumarse y mantener el nivel de cumplimiento.

Marcelo Fernández, titular de CGERA, dijo que la entidad está pidiendo a ARCA un plan de pagos que les permita respirar a las pymes. La mayoría de las empresas está registrando problemas serios para pagar los impuestos habituales de su actividad.

"Están empezando a caer embargos y en breve puede haber causas penales porque, si se trata de retenciones, va directo a penal tributario. El problema que tenemos es que no podemos pagar salarios y, entonces, no retenemos. No podemos pagar", enfatizó.