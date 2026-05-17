El departamento que heredó Manuel Adorni estuvo bajo una ejecución hipotecaria hasta 2024

La revelación complica la versión del Jefe de Gabinete acerca de su patrimonio, de cara a la presentación de la Declaración Jurada donde debe justificar sus bienes. De acuerdo a la documentación, se perdió la escritura y recién se canceló la deuda del inmueble en octubre de 2024.

La narrativa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , sobre su patrimonio expone cada vez más fragilidades y contradicciones. De acuerdo con documentación a la que accedió en exclusiva Ámbito , el departamento de La Plata sobre el que suele montar su versión ganancial el funcionario nacional tuvo, como mínimo hasta 2024 , un pedido de ejecución hipotecaria que quedó expuesto en la causa iniciada en 2002 por Liliana Nora Brittánnico y Esther Vecchiola de Brittannico.

El inmueble situado en el centro de la capital bonaerense formaba parte de la sucesión de Jorge Adorni, que, junto con un terreno en la ciudad de Daireaux, dejó en herencia a su esposa Susana Pais y a sus hijos Manuel y Francisco, actualmente diputado provincial.

Los especialistas consultados por Ámbito coinciden en la idea de que Adorni no puede alegar que el crecimiento de su patrimonio es a partir de la herencia de su padre cuando el departamento que heredó junto con su hermano tenía una ejecución hipotecaria aún sin resolver . A lo que se añade que no se trata de una unidad que da ganancias como si fuera, por caso, una fábrica lo heredado.

Mientras avanza 2026 y prepara su declaración jurada patrimonial correspondiente a 2025 en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que busca determinar el origen de los fondos utilizados para sostener su nivel de gastos y adquisiciones durante los últimos años, una de las explicaciones que Adorni presentaría ante la Oficina Anticorrupción estaría vinculada con una herencia recibida tras la muerte de su padre.

Los documentos clave

Ámbito revisó la sucesión terminada en 2007 en la cual tanto Susana Pais como Manuel y Francisco Adorni reciben cada uno el 33 por ciento del mencionado departamento y el terreno situado en Daireaux. Un especialista consultado subrayó: “En la sucesión de Adorni padre está todo un poco mezclado, pero no hay más que esos dos bienes. No hay manera de que alcancen para justificar lo que se está conociendo públicamente sobre el desarrollo de la causa judicial en trámite”.

Sin embargo, según el expediente judicial que se tramita en el Juzgado Civil y Comercial 18, de La Plata, al que accedió Ámbito, este punto también representa un problema para el jefe de Gabinete.

El inmueble de La Plata situado en calle 53 al 400 fue parte de una operación en la que el padre del jefe de Gabinete acordó pagar en doce meses u$s22.500. La última cuota debía ser el 1 de noviembre de 1997.

No obstante, al no cumplir, ambas señoras gatillaron la cláusula que activaba la ejecución hipotecaria en 2002, año en que fallece Jorge Adorni.

De acuerdo con el documento, “en el mes de julio de 2002, las mencionadas promovieron la ejecución hipotecaria de rigor, la que tramitara originariamente por ante el Juzgado de Primera Instancia Civil N° 3 de Capital Federal y que con fecha 20 de septiembre de 2019, el Juzgado con jurisdicción en CABA, se declaró incompetente y remitió la causa a este Juzgado atento que aquí se encontraba radicada la sucesión del ejecutado Jorge Eduardo Adorni”.

Screenshot_20260515_204951_M365 Copilot La cancelación de la deuda de la hipoteca que pesaba sobre el departamento heredado por los hermanos Adorni recién fue saldada en octubre de 2024. Es el principal obstáculo para que el funcionario justifique su incremento patrimonial a partir de esa herencia.

Los últimos movimientos

Uno de los últimos movimiento que registra el expediente al que accedió Ámbito es el 4 de diciembre de 2023, cuando Francisco Adorni, mediante su abogado, Agustín Rivera, le requiere a Liliana Nora Brittánnico y Esther Vecchiola de Brittánnico que comparezcan ante el mencionado juzgado. Uno de los argumentos que más utiliza la defensa de Adorni es la pérdida de dinero que ocasiona la extensión de la causa.

Luego, en febrero de 2025, se producen ciertas formalidades que permiten inferir que el inmueble aún no había sido vendido. A lo que se suma algo más: informan al juzgado que la escritura hipotecaria celebrada el 1 de noviembre de 1996 se había perdido.

El oficio de cancelación de la hipoteca recién data del 9 de octubre de 2024, según consta en la página 40 del mencionado expediente.

Contradictoriamente, el propio funcionario el 19 de octubre de 2018 emitió un tuit en el que se justificaba señalando que él (y no también su hermano y su madre) había heredado el departamento de su padre, y lo había hecho con deudas:

-A los políticos: en 2002, murió mi papá y heredé su casa. Ahí me enteré sobre una hipoteca impaga desde 1996. Tardé años en arreglar todo, con mucho esfuerzo. Si hubiese creído que todo se solucionaría porque soy bueno y simpático, hoy no tendría nada: hubiera perdido todo.

Posteo Adorni Herencia padre

Lo cierto es que la causa por la ejecución hipotecaria no se cerró en 2018 ni en 2019, sino que a fines de 2023 aún registraba movimientos, lo cual pone aún más en entredicho la versión sobre cómo se habría dado el notorio incremento patrimonial de Adorni.

Incluso, en su declaración jurada inicial presentada a comienzos de 2024, el propio Adorni declara este departamento bajo el 100 por ciento de su titularidad.

Una fuente calificada a la que consultó Ámbito dio su versión con un dejo de ironía: “Si alguien te deja su patrimonio como herencia tiene sentido el incremento si, por ejemplo, se trata de la empresa de Ricardo Fort, porque es un activo. Se trata de una empresa que trabaja y todos los meses genera. Sin embargo, ¿ese departamento qué te genera? ¿Lo puso en Airbnb y lo alquilaba a 10 mil dólares por mes? Sería la única manera de justificar usando el argumento de esta propiedad”.