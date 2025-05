En CAEM aclaran: "Las declaraciones de Barrick son de una empresa, no del sector minero"

El presidente de CAEM, Roberto Cacciola, advirtió que los dichos de Barrick Mining representan sus intereses, y no los del sector agrupado en la cámara nacional.

Las recientes declaraciones de Barrick Mining Corporation (ex Barrick Gold) en el congreso anual del IAREF generaron malestar en el sector minero argentino. Y desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) salieron a aportar “datos concretos” para la comunidad.

Barrick dijo ante un auditorio de empresarios que el RIGI “no alcanza” para desarrollar los proyectos pendientes, y que ante la necesidad de infraestructura, como rutas o líneas eléctricas en la Cordillera de los Andes, algunos inversores elegirían irse a otro país, en lugar de venir a la Argentina. La respuesta de CAEM no tardó en llegar.

Según dijo Roberto Cacciola, presidente de la entidad nacional, esa definición hay que leerla como un concepto individual de esa compañía. “Todos sabemos que las personas pueden tener opiniones y decir lo que quieran, pero en este caso en particular, nos preocupa que se hayan vinculado en algunos medios de comunicación las declaraciones de una empresa, que se asociaron con ‘la minería’, con la industria en su totalidad, y eso no es así”, enfatizó el titular de CAEM.

“Barrick no es la minería, es una empresa minera. Barrick no es socia de CAEM. Y sabemos que tenemos dificultades de infraestructura, pero la posición de CAEM es que tengamos minería por 100 años y eso significa que tenemos que ponernos a trabajar en el desarrollo de infraestructura insuficiente o faltante”, advirtió Cacciola.

“Partimos de la definición de que el Gobierno nacional no se va a involucrar en la obra pública, pero eso no significa que no deba hacerse. Podemos reclamarles que aceleren las licitaciones nacionales, donde tiene intervención, pero el resto de la infraestructura debe surgir entre acuerdos entre privados y las provincias”, sostuvo Cacciolam al analizar cómo se deben encarar las obras necesarias para los proyectos de cobre, fundamentalmente.

“Para hacer las obras seguramente tenemos que involucrar a los proyectos mineros, especialistas en infraestructura y a las provincias”, remarcó el dirigente empresario, con más de 25 años de experiencia en sector.

¿Cuántas inversiones falta para la minería?

El 7 de mayo pasado, en el marco del Día de la Minería y por el lanzamiento de la ArMinera 2025 en La Rural, directivos de CAEM presentaron el último reporte sectorial con importantísimos datos actualizados.

Según ese documento, en la cámara tiene registrados actualmente 63 proyectos activos, en distintas etapas de avance: con un predominio del litio (32 proyectos), seguido por el cobre (18), oro (5) y plata (4). Más atrás aparecen 2 de uranio, uno de fluorita y otro de potasa.

Para realizarlos todos en los próximos años se necesitan unos u$s33.000 millones. Y si se concretan, para 2032 las exportaciones mineras llegarían a u$s12.000 millones al año, con 100.000 empleos nuevos para la minería.

¿Qué obras le faltan a la minería?

Según un informe oficial de la Direccion Nacional de Promocion y Economia Minera, con las inversiones adecuadas, las exportaciones mineras podrian multiplicarse por cuatro para 2030 y por seis para 2035, impulsadas principalmente por el cobre y el litio.

Ese documento público identifica necesidades en transporte vial y ferroviario, suministro energetico y puertos de exportacion, aspectos fundamentales para la competitividad del sector.

La presentación divide los requerimientos de infraestructura segun regiones mineras clave: NOA (litio y cobre), Cuyo (cobre y oro), Patagonia (oro y plata) y Centro (transporte y exportacion).

Durante una de las últimas reuniones de la Comisión Permanente de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación, el secretario Luis Lucero fue contundente cuándo le preguntaron por las obras que faltan: el gobierno actual “lleva poco más de un año en el poder y los problemas tienen 40 o 50 años”.