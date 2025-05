Fortísima advertencia de Héctor Laplace por la minería en Argentina: "La situación está complicada"

Héctor Laplace, de AOMA, advirtió: "Si no damos trabajo, si no le damos valor agregado a la extracción de minerales, corremos serios riesgos con la licencia social".

Periodista: ¿Cómo es la actualidad del sector trabajador en la minería argentina?

Héctor Laplace: No estamos bien, creo que sabemos dentro de la actividad que tenemos un sinnúmero de proyectos y explotaciones que ya están llegando al final de la vida útil, particularmente en la minería metalífera, con el oro y la plata. Los proyectos de cobre todavía no despegan, hay bastantes años por delante. El litio se ha ralentizado demasiado, las inversiones producto de los precios que hoy hay en el mercado, con una baja importantísima. Y en la tercera categoría, a partir de las decisiones del Gobierno, el parate total de las obras públicas han traído aparejado que tenemos una actividad que está rondando el 40% de esta rama, con lo cual estamos sufriendo disminuciones de turnos, disminuciones de los planteles, es decir, desocupación, despidos, y lo que es más grave aún: que no estamos viendo, en el caso de la tercera categoría, en el corto o mediano plazo alternativas de crecimiento, es decir, que se estén dando licitaciones de viviendas o caminos o puentes, no lo estamos viendo, así que estamos preocupados.

Periodista: ¿En qué sectores del país se aprecia esta problemática

H.L.: Esto se nota en la zona de Olavarría, en Córdoba también, por ahí no se nota tanto en San Juan con el tema de las caleras, pero porque por ahí hay algo de exportación y después mucha cal que va a los proyectos metalíferos, particularmente a Veladero, no se nota demasiado por la poca producción que estamos teniendo de cales en Jujuy, y las cales que están con la producción prácticamente a pleno, pero en el resto se nota y se nota demasiado.

Periodista: ¿Cómo afrontan esta realidad desde el gremio en las negociaciones paritarias?

H.L.: Se complica indudablemente. No es lo mismo hablar de salarios con una empresa que antes producía 200.000 toneladas, una capacidad que le permitía tener despacho, con una que hoy está en 50.000 toneladas de producción y despacho, es decir un 25% de antes. Te plantean que tienen gente de más, y ahí todo se complica, con total honestidad.

Periodista: ¿Le plantearon esta situación al Gobierno nacional, a los provinciales, los municipales?

H.L.: No, con el Gobierno nacional directamente no tenemos diálogo, y no producto de que AOMA no quiera: nunca hemos sido convocados. Así que no somos quejosos de eso, pero reitero que nunca fuimos convocados por el actual secretario de Minería (Luis Lucero), y con las provincias sí hay un dejo de preocupación, pero es muy poco lo que se puede hacer. Hay una realidad: las provincias hoy tampoco tienen los fondos para encarar obras públicas por lo menos de envergadura, que muevan un poco el amperímetro en cuanto a las producciones y los despachos, ni que hablar los municipios. Voy a hacer un ejemplo: con Olavarría hoy hay minerales de tercera categoría como el granito que están ofertando darles materiales a cambio de impuestos, porque no hay cash, no hay ventas. Está complicada la situación, y lo más preocupante que no estamos viendo por lo menos una dirección en el sentido de abrir un poco la obra pública para que nos ayude.

Periodista: Esta situación se suma un poco a lo que comentaba sobre los proyectos de cobre que no arrancan o la pocos años de vida útil que le quedan a la mayoría de los proyectos de oro y plata, sumada a la caída del precio del litio, ¿considera que los anuncios que se realizan generando grandes expectativas pueden afectar al entusiasmo que se genera en la gente?

H.L.: Como dirían los viejos, mucho ruido, pocas nueces. La verdad que cuando se lanza el Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI), lo primero que se dijo es que iba a va a traer grandes inversiones, que iba a haber más trabajo. Y la realidad hoy nos está indicando que no hay todavía ningún proyecto aprobado dentro de lo que está dentro del Régimen y tenemos menos trabajo. Por lo menos esto es lo que es al día de hoy, más allá de lo cual todos saben aquí que AOMA ha estado en contra de este régimen, donde, también hay que preguntarle la opinión a los proveedores que la están sufriendo y la están sufriendo demasiado, porque la idea es que tienen que estar competitivos y sabemos que Argentina hoy no es un país competitivo.

Periodista: Se refirió a los proveedores, y tras haber sido desde AOMA la voz que puso en duda las ventajas del RIGI poniendo la cara por ellos, los proveedores federales lo tomaron como un referente pudiendo realizar en Salta previo al Simposio de IA un encuentro con el presidente de CAEM Roberto Cacciola y luego otro cónclave en Buenos Aires, ¿Cómo tomó ese lugar donde lo ubicaron?

H.L.: El tema RIGI tiene que ver con la posición que tuvo AOMA en mayo del 2024 en San Juan, con la presencia de seis o siete gobernadores incluso, donde nos manifestamos en contra de este Régimen. De hecho, todo el sector estuvo en contra de nuestra postura. Pero, decíamos, ni más ni menos, lo que después terminó sucediendo con los proveedores. Y a partir de que siguió transcurriendo el tiempo las realidades les vinieron marcando de que AOMA tenía su cuota de razón. Esto de ninguna manera significa que los proveedores se tienen que pelear con los inversores o que se tienen que pelear con los gobiernos provinciales o nacionales, de ninguna manera. Pero estábamos viendo que nos estábamos transformando en un país muy poco competitivo y esto automáticamente iba a venir en desmedro de los proveedores y automáticamente en desmedro de los puestos de trabajo. Y no nos olvidemos que en absoluta mayoría de los casos, los proveedores son los que más sostienen el trabajo de las comunidades, de los pueblos adyacentes, de las provincias que hacen minería, entonces, en ese sentido, también abordamos el tema de la licencia social. Si no damos trabajo, si no le damos valor agregado a la extracción de estos productos, indudablemente, corríamos serios riesgos con la licencia social. Esto es un poco lo que estamos viendo y ahora habrá que seguir esperando para ver si esto se modifica realmente y para que esto pase tiene que existir un cambio de las políticas, indudablemente.

Periodista: ¿Se puede agravar la situación con la resolución del Gobierno nacional que permite importar bienes usados?

H.L.: Es indudable que eso nos puede llegar a perjudicar. Perjudica, sin dudas, a la industria nacional. Es decir, si en algo podríamos aportar para la actividad como producto de bienes de uso, particularmente los bienes que se requieren en un yacimiento, en una cantera, en una calera, que puedan ser aportados por la industria nacional, esto va a ir en contra de la industria nacional. Y esto no nos brinda ningún tipo de garantías a los trabajadores, particularmente aquellos que están a diario en los proyectos mineros y eso me parece que no es una medida que aliente justamente a la industria nacional, muy por el contrario, va a ir en desmedro y esto nos preocupa.

Periodistas: Otro de los aspectos que se ven involucrados los gremios con el Gobierno nacional es la actitud crítica que mantiene con respecto a los trabajadores. ¿Cómo está la relación en este momento?

H.L.: Basta ver estos 17 meses de Gobierno, donde no ha habido una sola medida que vaya en beneficio de los trabajadores. Desde todos los puntos de vista. Desde los beneficios que hemos sabido conseguir a través del tiempo que nuestros viejos, hasta lo que pasa todos los meses con la cuestión inflacionaria, con valores que no tienen absolutamente nada que ver con las realidades que se viven en los hogares argentinos. Vemos lo que pasa con el tema de los servicios, que tenemos que afrontar cada mes, llámese la luz, el agua, el gas, el transporte, los combustibles, esto va en desmedro de la calidad de vida que supimos conseguir. Los trabajadores no podemos estar de acuerdo con eso. Y además agrego a la reimposición que se hizo de Impuesto a las Ganancias. Tenemos trabajadores que están trabajando por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar y están pagando el 35% de impuestos. Esto nos parece una barbaridad, no podemos estar de acuerdo con eso y así lo hemos venido manifestando a través del tiempo.

Periodista: Y hay sectores a los que le quitaron impuestos...

H.L.: Sin duda, sin duda. Hay quita de obligaciones de impuestos hacia un sector, que en este caso por supuesto que es el sector inversor, que son los menos, que son puñados de inversores que pretenden llegar a la Argentina en desmedro de todos los argentinos.

Periodista: A pesar de todas estas cosas, AOMA presentó en el último congreso en San Luis un balance positivo, ¿cómo es la situación actual del gremio?

H.L.: En el gremio no estamos teniendo inconvenientes, nos estamos ayornando de acuerdo a lo que intuimos que pueda pasar a lo largo de un año. Venimos presentando los balances en tiempo y forma, sin ningún problema. Hay una solvencia importante que la hemos conseguido a través del tiempo. Creo que hemos venido haciendo las cosas bien y eso nos da la solvencia como para encarar momentos difíciles como los que atravesamos ahora, así que en ese sentido me pongo muy convencido de lo que estamos haciendo. Creciendo, seguimos con obras. Terminamos de remodelar toda una seccional ahora en San Luis y construir un salón de uso múltiple. Es absolutamente nuevo, moderno, oficina moderna. Estamos orgullosos de eso y de hecho con planes de seguir haciendo. Así que en ese sentido nosotros como organización no vamos a parar y de eso también todo el conjunto nos mostramos orgullosos de estas cosas que se están haciendo por lo que estamos tranquilos en ese sentido.

Periodista: En San Luis usted anunció que va a presentarte para continuar una gestión más al frente del gremio, ¿qué lo llevó a tomar esa decisión?

H.L.: Lo que quiero -y creo que me corresponde- es tratar de tener un equipo lo suficientemente sólido como para que siga adelante con lo que uno pregonó a través del tiempo. Ya llevo 21 años al frente de la organización y mi pretensión es darle la seguridad, darle la tranquilidad de que quede un equipo sólido para seguir adelante, incluso, hacer las cosas mejor de lo que hemos pretendido y hemos hecho nosotros. Y creo que en ese sentido todavía nos falta un pequeño camino por recorrer y por supuesto que esto también viene de la mano del pedido de muchas seccionales a lo largo y ancho del país. En mi caso, ya estoy prácticamente en edad de ir por ahí colgando los botines, como dirían los jugadores de fútbol, pero también debo ser respetuoso de las decisiones del conjunto y esto me lo han venido pidiendo a través del tiempo a medida que iba transcurriendo este mandato hasta mayo del 2026. La razón de que yo anuncie que iba a ser candidato tiene que ver justamente con eso. Por eso pedido de la absoluta mayoría de las seccionales de AOMA en la República Argentina.

Periodista: ¿Qué mensaje le gustaría dejar a los trabajadores en el mes de la minería?

H.L.: Que nosotros siempre como mineros somos optimistas. Al mal tiempo buena cara. Vamos a seguir bregando por nuestra actividad, poniendo la cara como siempre lo hemos hecho, tratando de crecer como organización, prometiendo lo que siempre hemos prometido a nuestros trabajadores que es trabajar día a día en aras de darle la mejor calidad de vida. Eso es lo que siempre hemos venido prometiendo, y creo que lo que hemos venido cumpliendo producto de ello es el pedido que terminaba de comentar (de continuar). Tengamos la expectativa de que en algún momento esto va a cambiar y la actividad minera va a seguir adelante. Y ahí vamos a estar, en esa vereda vamos a estar, ellos saben perfectamente, los que están dentro de la actividad, que hay cosas que son innegociables como la salud, la seguridad, la cuestión ambiental. Seguiremos en el mismo sendero, creciendo como dirigentes sindicales, y por supuesto dándole las capacitaciones que correspondan a nuestros jóvenes para que al día de mañana sean los mejores dirigentes.