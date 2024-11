Los mapuches invitaron a Patricia Bullrich a un "diálogo constructivo" cara a cara en Vaca Muerta

Como pu Logko y pu Werken (autoridades políticas del pueblo nación mapuche), enterados de su visita a la región, queremos extenderle una invitación a un diálogo constructivo y simétrico en nuestra casa. Somos parte de una civilización originaria que ha concebido al diálogo como la forma de encontrar soluciones. Y el Xawvn (encuentro) como la experiencia colectiva de la circulación de la palabra, pública y política.

Consideramos que aceptar la visita a nuestro territorio comunitario en lo que ahora denominan “Vaca Muerta”, le puede permitir conocer una cultura que es desconocida para Ud. Con una cosmovisión milenaria que no concibe la vida si no es en interrelación con su entorno natural. No como “dueño”, sino como “parte” de esta Mapu o Wallmapu. Si Ud se interesa y logra comprender el kimvn/conocimiento de nuestras Pillan Kuse (autoridad religiosa), asumirá que esta región no es solo un espacio a explotar y reventar en busca de la renta o la ganancia rápida.

Si Uds logra comprender nuestro idioma, el “mapuzugun/habla de la tierra” entenderá que aquí todo tiene un orden, el orden que la propia naturaleza nos mandata: que la biodiversidad que nos rodea es el “conjunto de todas las vidas” donde ninguna vida sobra y por el contrario, cualquiera que falte o sea dañada generará un desequilibrio que más temprano que tarde nos golpeará como humanidad.

La invitación que le hacemos es para hablar mirándonos a los ojos, sin máscaras ni caras ocultas. Sin uniformes ni caras pintadas. Menos aún con fuerzas armadas custodiando. Si Ud escucha la palabra de nuestros logko entenderá que no hay terroristas ni pseudos interlocutores. Somos familias que existimos desde antes que se creara el Estado por estas tierras. Miles de años antes que hace dos siglos se instalara sobre nuestras vidas el Estado Argentino y Chileno.

Comprenderá que valioso es imaginar un Estado Plurinacional donde quepan todas las culturas, todos los conocimientos, todos los idiomas reprimidos, todas las cosmovisiones y prácticas que enriquecen a las sociedades que se abren a esa convivencia. Verá que todas ellas existen por decisión, por conciencia, por amor infinito a nuestros abuelos y antepasados que defendieron estos valores que nos hace fuertes y poderosos a todo intento de colonización o represión cultural.

Por eso somos irrompibles. A pesar que lloramos cada día a Santiago, a Rafita, muertos por la violencia e impunidad que Ud intenta replicar nuevamente. Creemos que a través de un diálogo respetuoso Ud asumirá el rotundo fracaso de esa metodología inhumana y hará retroceder esa maquinaria de muerte y represión que implica los campamentos o regimientos que planea instalar en nuestros patios. Junto con ello, que asuma que la “civilización y progreso” que representa el Fracking y que pretende defender con fusiles y comandos, nos lleva a una crisis planetaria sin retroceso. Nosotros no podemos permitir que esta explotación continúe a este ritmo sin control ni sanción cuando los impactos están a la vista de todos y es la propia ciencia wigka que lo señala como la causante de la tragedia climática global.

No tenemos armas de fuego para esta defensa, no tenemos uniformes ni caras pintadas. Tenemos la razón de la historia, la autoridad de nuestros logko y pijan kuse y el conjunto de energías que representa el ixofijmogen que nos rodea y al cual nos comprometemos a defender en cada gellipun, ante nuestro rewe/centro ceremonial. Si para uds no es suficiente, tenemos Constitución, leyes, Convenios, jurisprudencia que respalda nuestras razones.

Dos siglos atrás un prócer argentino real lo intentó y realizó este diálogo antes de cruzar los Andes en lucha contra el imperio español, acordando y reconociendo nuestros derechos sobre este espacio que Ud hoy visita.

Ingrese al círculo del Xawvn al que la convocamos, Ministra. Mírenos con el respeto y el reconocimiento que corresponde. Aporte a nuestro objetivo de construir un presente donde la seguridad que quiere garantizar en Vaca Muerta sea respirar un aire sano, hoy viciado por toneladas de basura petrolera y venteos permanentes; que podamos beber el agua de nuestro suelo; que no tiemble la tierra que angustia nuestras noches y días; que salgamos del empobrecimiento sistemático; que la tierra vuelva a ser nuestro sustento sano. Para este objetivo sobran los tanques, los uniformes, las balas, los gases, los comandos, etc. Estructuras inútiles que no solo han fracasado, sino que acarrean presupuestos públicos enormes y todas las posibilidades de nuevos muertos.

Sra Ministra, nos quedamos a la espera de su respuesta positiva desde la hospitalidad mapuce. ¿se siente capaz de aceptar nuestra invitación al diálogo?

02/11/24, Neuquen, Puelmapu, Argentina