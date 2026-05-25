Carry trade: tras ganancias de hasta 20% en dólares, ¿aún conviene apostar al peso?

El carry trade puede seguir funcionando algunos meses más si el dólar continúa tranquilo. El tema es la relación riesgo/retorno.

El carry trade acumuló retornos cercanos al 15/20% en dólares (según el instrumento) en lo que va del año. Le ganó a prácticamente cualquier activo argentino. Y ahí aparece la gran pregunta: ¿sigue teniendo sentido?

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En términos simples, el carry trade consiste en vender dólares, posicionarse en instrumentos en pesos (plazos fijos, Lecaps, bonos CER, etc.) y luego volver al dólar esperando haber acumulado más capital en el camino. Funciona mientras la tasa le gane al dólar.

¿Y cómo se ganaron los jugosos rendimientos este año? Por las dos vías.

Primero, porque las tasas en pesos siguieron relativamente altas y rendían varios puntos por mes. Y segundo porque el dólar no solo no subió, sino que cayó alrededor de 4%.

image

Entonces el inversor ganó muy buena tasa y además recompró dólares más baratos después. Esa combinación fue explosiva. Y hasta ahora funcionó muy bien.

¿Y ahora? El tema es que buena parte del jugo ya se exprimió.

Hoy las tasas bajaron muchísimo. Los plazos fijos ya están cerca del 15/20% anual dependiendo del banco. Eso es alrededor de 1,2%/1,6% mensual.

O sea, con una suba relativamente chica del dólar ya te puede sacar todo el rendimiento del mes. Ahí cambia completamente la relación riesgo/retorno.

¿Y la tasa fija?

image

Según el instrumento, tenés tasas mensuales cercanas al 1,8%. Claramente mucho mejor que un plazo fijo. Pero la realidad es que antes el carry tenía más colchón.

¿Por qué? Porque había más espacio para que bajara la tasa (sucedió) y más espacio para que bajara el dólar (también sucedió). ¿Hoy? No tanto.

Eso no significa automáticamente que se terminó el carry trade o que no tiene más sentido. De hecho, puede seguir funcionando algunos meses más si el dólar continúa tranquilo, lo cual es un escenario altamente probable teniendo en cuenta la liquidación del agro.

El tema es la relación riesgo/retorno, es decir cuánto hay para ganar en relación a lo que se puede perder.

Tal vez para perfiles agresivos todavía tenga sentido mantener exposición en pesos algunos meses más. Pero entendiendo que hoy el premio es menor y el riesgo potencial es más grande.

Si te interesa todo lo que está pasando en Vaca Muerta y querés ir un paso más allá, armamos un informe gratuito donde analizamos las mejores oportunidades para posicionarse en el sector. Si querés recibirlo, podés descargarlo acá.

Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.