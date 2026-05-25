Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 25 de mayo

El dólar blue opera a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 25 de mayo En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.403 para la venta.

Valor del CCL hoy, lunes 25 de mayo El dólar CCL opera a $1.487,48 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.0%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 25 de mayo El dólar MEP opera a $1.431,92 y la brecha con el dólar oficial es de 2.1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 25 de mayo El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.852,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 25 de mayo El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.478,50, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, lunes 25 de mayo Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s77.030, según Binance.