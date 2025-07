Empresa china firmó acuerdo estratégico para exploración minera en el norte del país

Se trata de Hainan Trailblazer New Material Technology, una firma especializada en nuevos materiales y tecnologías limpias, que en China posee un sistema innovador de extracción de litio mediante vibración electromagnética.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, avanza con el acuerdo de cooperación con la empresa china Hainan Trailblazer New Material Technology Co. Ltd., para realizar exploración minera en la provincia.