Escándalo: nuevos chats revelan negociados de D’Alessandro con la Ciudad

Los chats filtrados a los que accedió Ámbito fueron publicados de manera anónima en redes sociales a través de un enlace web y aún no están en manos de la Justicia, por lo que se desconoce su veracidad.

En uno de los primeros intercambios del 14 de junio de 2019, Violante le escribe a D’Alessandro para que medie ante Carlos Rolero, fiscal penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para evitar una probation contra el presidente de su empresa por violar una clausura. “Hola Marce, necesito si me podés hacer el favor de reforzar lo que hablaste con el fiscal por la violación de clausura. Nos quieren aplicar una multa en pesos. Eso no tengo problema… pero le quieren aplicar probation al presidente de mi empresa, y es un amigo. Se podrá solamente pagar la multa son la probation?? Porque sino va a quedar el antecedente”.

Aquí Violante hace referencia a Rubén Hugo Laghezza, titular de Brewda Construcciones SA.

“Si, me acuerdo. Ya está para resolver. Yo hablo”, le responde D’Alessandro, quien le pide además que le dé un margen para hablar con el fiscal. “Q le pida q espere! Q le de al lunes. Así yo tengo margen d hablar con el (sic)”, agrega el funcionario porteño.

En tanto, el 11 de julio de 2019, otro de los chats muestra un festival de sobres. En uno de los mensajes, Violante le escribe a D'Alessandro para asegurarle que "no pudo juntar todo" y que "antes de fin de mes te integro el 100%". El empresario le asegura que tiene "60 verdes" en "dos sobres abiertos de 30 verdes cada uno" y "50 lucas que están descubiertas", aunque aclara que esas "50 lucas son argentinas". Dos meses después, el 11 de septiembre de 2019, el empresario le avisa al ministro de Seguridad que necesita verlo "por el chat que te mandé" y "de paso te llevo los 50 mil".

Tan solo diez días más tarde, uno de los chats menciona directamente al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. El 21 de septiembre de ese mismo año, Violante le pregunta a D'Alessandro si le "da para proponer negocios a Horacio", el ministro le responde que sí y el empresario le pide verse la semana siguiente cuando él quiera.

La situación se reitera dos meses más tarde. El 11 de noviembre de 2019 cuando Violante le avisa a D'Alessandro: "Hola Marce! Tengo que verte por negocios!".

Desde el 13 de noviembre de ese año, el empresario comienza a hablarle sobre distintas licitaciones que busca obtener para la construcción de estacionamientos en la Ciudad de Buenos Aires. Violante le indica al ministro de Seguridad que pensó en él "para acompañar el proceso".

En el mismo sentido, a principios de 2020, Violante le pide a D'Alessandro que hablé con Jose Luis Giusti, ministro de Desarrollo y Producción de CABA, para mencionarle su nombre y su empresa, Brewda Construcciones. El funcionario del Gobierno de la Ciudad le indica que se va a ocupar y el empresario le advierte que tiene "miedo que lo caguen" porque "se presentaron unos cuantos".

La historia sigue a fin de enero, cuando el empresario busca encontrarse con D'Alessandro para contarle los detalles de una reunión con Juan Manuel Franchi, director general de Bienes y Concesiones dependiente del Ministerio de Economía y Finanazas porteño. Además, le informa que allí averiguará sobre licitaciones y canones adeudados y que le "por si hay paño para q tu amigo me dé una mano previa".

El 17 de febrero aparece un resumen de lo hablado en uno de estos encuentros y detalla cómo Violante busca arreglar situaciones adversas de sus negocios a través de la posición del ministro de Seguridad de la Ciudad. Entre distintos puntos, Violante le pide "ver la posibilidad de no instalar el sistema de guiado indicador de cochera libre u ocupada" en una la playa subterranea de Tribunales, dado que "su valor es en dólares y con la devaluación es inviable". También le solicita a D'Alessandro si habrá "posibilidad de poner policia o agentes de tránsito en algunas grúas" y si podrá conseguirle "mantener el canon anterior" sobre la "playa pitta (al lado de La Rural, sobre Avenida Sarmiento)" ante un aumento que "no rinde" y la posibilidad de que le quiten "un convenio precario".

En los chats Violante involucró a otros funcionarios, por ejemplo cuando menciona al diputado Diego Santilli y a Giusti "a ver que ayuda nos pueden dar", o meses después que le pregunta a D'Alessandro si conoce a Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredon en la costa bonaerense, a quién le quiere presentar un negocio en Mar Del Plata. El empresario le ofrece al ministro "proponerle el tema" al intendente ya que esos son los negocios donde pueden "ir en sociedad".

Un episodio particular gira alrededor de la playa de estacionamiento de "Madero". Mientras que en junio de 2020 D'Alessandro le prometió "ver lo de Madero que es lo que más me preocupa", en respuesta a las preocupaciones de Violante sobre licitaciones que se habían complicado, para finales de ese año el empresario le comenta que "de buenísima fuente en GCBA" lo "quieren sacar" de esa playa de estacionamiento. "Acá alguien se quedó con un vuelto y piensan que yo no cumplí", le indicó al funcionario de la Ciudad.

Los chats con Majdalani

Otra tanda de mensajes a los que accedió Ámbito da cuenta de conversaciones particulares que tuvo con Silvia Majdalani, subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia durante el macrismo. En especial, se destaca el traspaso de información de inteligencia realizada sobre organizaciones sociales y recomendaciones sobre la interna del PRO.

Los mensajes cruzados entre ambos funcionarios revelan que incluso para ellos las internas en el PRO, de cara a las elecciones 2023, los están afectando. El pasado 3 de noviembre, D'Alessandro se disculpó con Majdalani por no haber podido encargarse de un tema pendiente porque "estos días entre el partido los recitales y marchas estoy estallado", a lo que agregó: "Sin hablar de la interna".

El tema no quedó ahí, porque la misma Majdalani respondió dándole un consejo al ministro de Seguridad. "Está brava la interna. Vos correte. No pongas el cuerpito cuando pasan las balas", le recomendó la exseñora N°8 de Mauricio Macri.

El mismo hilo de chats también reveló que el 31 de mayo de 2018, Majdalani le envió a a D'Alessandro, en ese entonces ya secretario de Seguridad de la Ciudad, información de inteligencia obtenida en la Iglesia San Cayetano de Liniers, donde se encontraba la organización social Barrios de Pie. En los mensajes, la entonces subsecretaria le indica que "unas 100 personas de la agrupación se encuentran realizando un acampe previo a la Marcha Federal", que se realizaría al día siguiente. Además, Majdalani adjunta al menos 10 fotos tomadas en el acampe, incluyendo algunas desde adentro donde se puede ver a los militantes preparando la estadía y cocinando.