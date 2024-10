Adrián Suar: "Hay mucha gente que vive del cine y los acusaron de vivir del Estado"

También reflexionó sobre que "hay tantos directores que con el apoyo del INCAA se han lanzado al exterior". " Cuanto más trabajo hay, mejora el país. El que más tiene, tiene que ayudar. No creo en los blanco y negro", señaló.

"La alternancia en el poder me gusta mucho, la democracia es joven en Argentina. Siempre con el debate y la crítica constructiva. Es lindo mejorar, aprender del otro y reconocer los errores. No aferrarse a ser la única verdad", concluyó sobre el tema.

Una mirada de la política y la cultura

Sobre la relación entre ambos mundos, aseveró: "Defendí la cultura. Es muy importante un debate, hay que darlo, así como todo lo que está pasando con las universidades, hay que apoyarlo, es muy importante. No me gusta la Argentina de 'lo que no va se cierra', hay gente".

"Me gusta un debate cuando se puede dialogar. Me aleja el autoritarismo", advirtió Suar. También remarcó: "Esas personas que ven las ficciones y pagan la entrada al cine o al teatro, con todo lo que mueve la cultura, cómo no vas a tener empatía para que mejore".

"Hay muchas cosas para corregir, pero sobre una base" subrayó el artista.

"Envidiosa", su última producción

Actualmente produce una de las series del momento: "Envidiosa", en Netflix . En este sentido contó: "No me había pasado nunca de tener un éxito tan grande en una plataforma, si bien anteriormente produje contenidos para otras".

También habló del personaje principal: "La gente caló en un universo femenino de un tipo de mujer. Uno puede identificarse en esa dificultad que tiene ella -Victoria Mori, la protagonista que es interpretada por Griselda Siciliani- para construir vínculos". Así lo expresó esta mañana en diálogo con Viviana Canosa en Radio Rivadavia.