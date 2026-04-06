El Gobierno intenta (otra vez) dejar atrás los escándalos y retomar la agenda

El presidente Milei está convencido que todo marcha de acuerdo al plan y que las criticas a su gestión obedecen a “operaciones de la oposición en compliciadad con buena parte de los medios de comunicación”. La directiva es resistir y contraatacar. Preocupación entre los inversores por la situación política en momentos en que se deteriora el salario.

Javier Milei está convencido de que los ataques que sufre su gestión en distintos frentes son consecuencia de planes de la oposición , asociada con buena parte del periodismo, para perjudicar a su Gobierno, según se señala en la Casa Rosada.

Engloban en estos ataques a las críticas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , el caso $Libra y los cuestionamientos por los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores allegados al oficialismo.

Por esta razón argumentan que la decisión del presidente es “resistir” . Y como muestra de “unidad” , este lunes se realizará una reunión del gabinete de ministros en la casa de Gobierno presidida por Milei con la compañía de Adorni.

Sin embargo, la decisión de los hermanos Javier y Karina Milei de sostener a Adorni abre el riesgo de que el Gobierno ingrese en una zona de “turbulencias” , según advierten analistas.

Evalúan que el peligro para los libertarios es la eventual pérdida en el sustento social a sus políticas -que ya están empezando a mostrar las encuestas-.

Pero los funcionarios más cercanos al presidente están “convencidos de la inocencia de Adorni”, creen que “no hizo casi nada” y que todo el ruido responde a “operaciones de prensa” motorizadas por los medios de difusión y la oposición.

Tres son las razones específicas que dan en la cima del poder para explicar la ratificación del funcionario, según se señala. La primera es que “no tienen un candidato para reemplazarlo”.

Un segundo motivo es la presunción de que “si entregamos a Adorni después vendrán por el resto del gabinete”. Y agregan que “lo que hizo no es nada comparado con los kukas que se robaron medio país”.

Esta última aseveración genera preocupación entre sectores que, sin ser del riñón libertario, apoyan los lineamientos generales de este gobierno.

Consideran que muestra un error en la interpretación de la opinión pública. Porque desconoce que una de las principales razones por las cuales fue elegido Milei consistió en su lucha contra “la casta” y el combate de la corrupción.

Explican que para importantes sectores - particularmente de la clase media- la figura de Adorni generaba “empatía” porque era percibido como “un laburante decente, que peleaba por pagar la cuota de su modesto departamento en Parque Chacabuco”. En suma, alguien con quien podían identificarse.

Con este antecedente es que puede interpretarse el enojo que reflejan las encuestas tras las denuncias contra el jefe de gabinete por sus viajes en aviones privados y la compra de propiedades (precisamente una de las aspiraciones más postergadas de los sectores medios).

En este contexto también se entiende que las acusaciones contra Adorni hayan tenido mucha más repercusión que el caso Libra. Los eventuales manejos con la criptomoneda (deberá expedirse la Justicia) es un tema de difícil comprensión y distante para la mayoría de la población. No así la falta de vivienda o los problemas de acceso al crédito.

Por este motivo es que también está creciendo el escándalo por los préstamos recibidos por distintos funcionarios del Ejecutivo y legisladores por parte del Banco Nación.

Encierro

Viejos funcionarios de la Casa Rosada comentan que la gestión encabezada por Javier Milei está sufriendo una “enfermedad”, que ya padecieron otros gobiernos, consistente en “encerrarse con un discurso épico”

En el entorno íntimo del primer mandatario dicen que “Milei no acepta la existencia de internas dentro de su gabinete y suele acusar que son inventos de la prensa y la oposición”.

La actitud del oficialismo deja de lado una cuestión elemental para los observadores externos: que hasta el momento Adorni no ha sido capaz de explicar en público su nivel de gastos a partir de su sueldo en blanco (hasta el año pasado y por dos años, estuvo congelado en unos 3 millones de pesos mensuales, recién a partir de enero último pasó a percibir cerca de 7 millones).

Y con explicaciones que fueron calificadas de “inconsistentes”. Por ejemplo, trascendió que adquirió un departamento en una de las zonas más caras del barrio capitalino de Caballito por el equivalente de 1.000 dólares el metro cuadrado, cuando según los agentes inmobiliarios, los precios de mercado no bajan de 2.500 dólares.

Problemas

El ocaso de Adorni supone un problema para la Libertad Avanza porque tiende a dejar fuera de juego al principal candidato de este espacio para disputar la conducción de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, el bastión del PRO de Mauricio Macri que los libertarios piensan conquistar para liderar la derecha.

Pero analistas de inversión del exterior también plantean “un aumento en el riesgo político”. Se refieren a la posibilidad de una interrupción del procesoo iniciado a fines de 2023.

Recuerdan que fue precisamente el distanciamiento de los intereses ciudadanos y el comportamiento de “casta” de la dirigencia tradicional lo que permitió que irrumpiera un outsider de la política como era Javier Milei en 2023. Y para las elecciones de 2027 pueden surgir otros jugadores impensados.

La mayor preocupación en estos círculos es la posibilidad de un retorno del populismo. Desde este punto de vista, señalan que los libertarios gozaron de la división de la oposición, pero “no debe olvidarse que el peronismo, cuando huele que puede volver al poder, tiene una gran capacidad para unirse”.

El temor a que vuelvan políticas populistas es lo que, en parte, explica que el riesgo país no baje. No por casualidad, los inversores del exterior preguntan sobre si el modelo continuará más allá de 2027.

Costos

Todo esto en una economía en proceso de transformación y que encierra costos, particularmente para sectores como el industrial del conurbano bonaerense.

El sacrificio se refleja en los ingresos de los sectores asalariados formales: desde julio pasado los aumentos acordados por los grandes gremios en paritarias no logran ganarle a la inflación.

En los últimos nueve meses los ajustes salariales establecidos en estas negociaciones acumularon 19% contra una suba de 24,6% de la inflación (suponiendo un alza de 3% en los precios para marzo), de acuerdo con una medición de Synopsis. Es decir, en ese breve lapso los sueldos de convenio perdieron 4,5% en valores reales.

Pero la situación es peor si se tiene en cuenta que, por la recomposición de las tarifas de los servicios públicos, el ingreso disponible de las familias se redujo tanto como seis puntos porcentuales en los últimos años.

Este ingreso se calcula restando los servicios esenciales (es decir, los que no dejan de consumirse pese a que aumenten de precio).

A finales de 2023 los hogares destinaron el 22% de sus ingresos al pago de estos servicios, mientras que el mes pasado llegaron a representar el 28%, según la consultora Ecolatina.

El gobierno de Milei llevó a cabo un severo ajuste del gasto público (más de 5 puntos del PBI en los primeros 26 meses de gestión, según IARAF) y fue tolerado por una sociedad que, con el voto demostró que ya no quería más el modelo anterior, sin embargo, esperaba y aún espera que este gobierno cumpla con su promesa el “derrotar a la Casta”.