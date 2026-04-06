Javier Milei recibe a José Antonio Kast y refuerza la sintonía con Chile

El presidente chileno realiza su primer viaje oficial al exterior desde su asunción y se reúne con Javier Milei en un encuentro atravesado por la agenda bilateral, la seguridad y la construcción de alianzas ideológicas en la región.

El presidente Javier Milei recibirá este lunes en la Casa Rosada a su par chileno, José Antonio Kast . Se trata del primer viaje oficial al exterior del mandatario chileno desde su asunción el pasado 11 de marzo, un gesto que en ambos gobiernos leen como una señal de cercanía estratégica y sintonía ideológica.

El encuentro, previsto para la mañana, buscará profundizar la relación bilateral en temas sensibles para ambas administraciones, con eje en seguridad, migración, energía y minería. La reunión también consolida una afinidad política entre dos presidentes que comparten una agenda liberal en materia económica y posiciones coincidentes frente al rol del Estado, además de su participación en espacios conservadores internacionales.

La llegada de Kast a Buenos Aires también tiene una lectura diplomática: Chile vuelve a elegir a la Argentina como primer destino internacional de su jefe de Estado, una tradición que se ha repetido con distintas administraciones y que, en este caso, refuerza el intento de ambos gobiernos por mostrar una nueva etapa en el vínculo bilateral tras las tensiones que marcaron la relación durante la gestión de Gabriel Boric.

La relación entre Javier Milei y José Antonio Kast se consolidó mucho antes de la asunción del chileno y combina afinidad ideológica, coordinación política regional y un vínculo económico que también tiene nombres propios dentro del equipo argentino.

Dos días después de ser electo, el dirigente chileno viajó a Buenos Aires para reunirse con Milei en la Casa Rosada, en una visita que buscó dar una señal política clara sobre el nuevo eje entre ambos gobiernos. Desde entonces, el vínculo se fue profundizando en torno a una agenda compartida sobre seguridad, migración, ajuste económico y alineamiento internacional.

JAVIER MILEI Y JOSÉ ANTONIO KAST José Antonio Kast visitó Casa Rosada tras ser electo. Presidencia

La relación volvió a exhibirse con fuerza el 11 de marzo, cuando Milei viajó a Valparaíso para participar de la ceremonia de asunción de Kast. La presencia del presidente argentino en Chile fue leída como un respaldo explícito al nuevo mandatario y como parte de la construcción de una alianza regional de centroderecha que busca contrapesar el peso de Luiz Inácio Lula da Silva.

Ese lazo político también tuvo derivaciones concretas en el terreno económico. Durante su visita a Buenos Aires, Kast intentó sumar a José Luis Daza, actual viceministro del equipo de Luis Caputo y una de las piezas técnicas más valoradas por Milei, para que integrara su gabinete en Chile. La negativa de Daza, que optó por permanecer en la administración argentina, dejó expuesto hasta qué punto ambos gobiernos buscaban incluso compartir cuadros estratégicos.

Milei arranca la semana con una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada

El presidente Javier Milei iniciará la semana con una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, en un encuentro previsto para este lunes al mediodía que buscará ordenar la agenda política y mostrar cohesión interna dentro del oficialismo. La cita se da después de varios días marcados por la polémica en torno a Manuel Adorni y apunta a enviar una señal de respaldo hacia el núcleo duro del Gobierno.

Del encuentro participarán, además del jefe de Estado, varios de los principales integrantes de su mesa de confianza, entre ellos el jefe de Gabinete Manuel Adorni, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, el asesor Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados Martín Menem. La reunión también servirá para repasar el avance del paquete de reformas que el oficialismo busca impulsar en esta nueva etapa de gestión.

En la Casa Rosada reconocen que la foto de unidad es parte central del mensaje político de la jornada. Tras una semana atravesada por cuestionamientos judiciales y ruido interno, el Gobierno intenta retomar la iniciativa y reordenar prioridades ministeriales, con foco en seguridad, defensa, salud y la agenda legislativa.