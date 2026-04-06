Tensión global: el petróleo ronda los u$s110 y los mercados operan con cautela ante el nuevo ultimátum de Donald Trump

La escalada en el Estrecho de Ormuz mantiene en vilo a los inversores: sube el crudo, Wall Street arranca con prudencia y crecen las dudas sobre inflación y crecimiento global.

Los principales mercados europeos permanecieron cerrados este lunes por el feriado de Pascua, en una jornada atravesada por la tensión geopolítica en Medio Oriente y su impacto directo sobre los precios de la energía.

En ese contexto, el petróleo WTI vuelve a ubicarse por encima de los u$s110 por barril tras una nueva escalada en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Mientras que, el petróleo Brent se ubica a u$s108.

El presidente Donald Trump intensificó sus amenazas contra Teherán al fijar un ultimátum para este martes: si el país no reabre el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos podría avanzar con ataques sobre infraestructura eléctrica iraní.

El mandatario norteamericano lanzó la advertencia a través de redes sociales y entrevistas. El eje del conflicto gira en torno a esta vía estratégica por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial, cuyo bloqueo durante varias semanas ya genera fuertes presiones sobre el suministro global.

Irán, por su parte, rechazó el ultimátum, aunque en las últimas horas surgieron señales de una posible descompresión. Según Reuters, ambas partes recibieron un marco de negociación para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho, lo que podría implementarse en el corto plazo. Además, el sábado Teherán autorizó a Irak a utilizar el paso marítimo, en una apertura gradual “país por país”.

EEUU - Irán Continúan las negociaciones tras el ultimátum de Trump para este martes

Continúa la incertidumbre en el mercado: Wall Street apunta al alza y sube el WTI

Aun así, el mercado continúa operando bajo alta incertidumbre. Desde el inicio del conflicto —tras el asalto conjunto de Estados Unidos e Israel a fines de febrero— los precios del crudo registraron un fuerte salto. El Brent, referencia internacional, sube un 0,5% hasta los u$s108 por barril, muy por encima de los niveles cercanos a u$s70 previos a la guerra.

En paralelo, el crudo WTI cae en la previa de la apertura estadounidense, con retrocesos cercanos al 0,5%, hasta la zona de u$s110.

En este escenario, la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudita y Rusia, acordó incrementar su producción en 206.000 barriles diarios a partir del 1 de mayo. Sin embargo, el impacto de esta decisión es limitado: la propia organización reconoció que el aumento será difícil de implementar mientras continúe el conflicto y el estrecho permanezca parcialmente bloqueado.

Los países miembros también advirtieron sobre los daños a la infraestructura energética y remarcaron que su recuperación será costosa y lenta, lo que condiciona la disponibilidad global de suministro en el corto plazo.

En Wall Street, los futuros anticipan una apertura positiva pero moderada, en un clima de cautela. El Dow Jones se mantiene prácticamente sin cambios, mientras que el S&P 500 avanza un 0,27% y el Nasdaq sube un 0,50%. La dinámica refleja una pausa tras las fuertes subas de la semana pasada, cuando el Nasdaq acumuló un alza de 4,44%, el Dow Jones de 2,96% y el S&P 500 de 3,35%.

El foco de los inversores sigue puesto en la evolución del conflicto y su impacto sobre la inflación global. El encarecimiento del petróleo ya genera preocupación por posibles efectos de segunda ronda en los precios y en la actividad económica.

A esto se suma el análisis del último informe de empleo en Estados Unidos, difundido el viernes mientras los mercados permanecían cerrados por el feriado. La economía estadounidense creó 178.000 puestos de trabajo en marzo, muy por encima de los 59.000 esperados, mientras que la tasa de desempleo descendió al 4,3%, aunque en parte por una menor participación laboral.

Pese a la fortaleza del dato, los analistas mantienen una visión cautelosa. Desde Oxford Economics advierten que los riesgos para el mercado laboral se inclinan a la baja en el actual contexto geopolítico.

“Aunque las nóminas no agrícolas sorprendieron al alza, el informe de empleo de marzo no cambia nuestra evaluación de que los riesgos han aumentado debido a la guerra. Nuestro escenario base sigue contemplando que la Reserva Federal mire más allá del repunte puntual de la inflación provocado por el petróleo y recorte tasas en dos oportunidades este año para evitar un deterioro del mercado laboral”, señalaron.