Por qué Amazon no muestra lo que sus usuarios opinan del Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder.

Los Anillos de Poder.jpg

Un representante de Amazon le dijo al medio especializado Variety que quieren evaluar las reviews para analizar que vengan de un espectador y no de un bot o troll que solo busca modificar la sección de opiniones. No es la primera vez que la plataforma toma esta postura, habiéndolo probado con el reboot de A League of Their Own hace algunos meses.

Los Anillos de Poder enfrenta ahora el mismo el bombardeo de reviews negativas, mayormente por la inclusión de actores de color en su reparto, algo ausente en las previas adaptaciones de los trabajos de Tolkien. En sitios externos que permiten reviews del público, cpmo Rotten Tomatoes o IMDb, el caso es el mismo: la serie obtuvo un 34% de aprobación en la primera web y 24,7% de los usuarios le dieron una estrella en la segunda.

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder es el estreno más grande de Prime Video

El Señor de los Anillos Los Anillos de Poder.jpg Amazon Prime Video

Amazon anunció el sábado que El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder atrajo a más de 25 millones de espectadores globales en su primer día, rompiendo todos los récords anteriores, y convirtiéndola en el mejor estreno en la historia de Prime Video. La serie se lanzó exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

Jennifer Salke, quien encabeza Amazon Studios, dijo: “De alguna manera es adecuado que las historias de Tolkien – que están dentro de las más populares de todos los tiempos, y son lo que muchos consideran el verdadero origen del género de fantasía – nos hayan llevado hasta este momento de orgullo. Estoy muy agradecida con el Tolkien Estate – y con nuestros showrunners J.D. Payne y Patrick McKay, nuestra productora ejecutiva Lindsey Weber, con el elenco y el equipo de producción – por sus esfuerzos incansables y colaborativos, y su desbordante energía creativa. Y son las decenas de millones de fans quienes la están viendo – claramente tan apasionados por la Tierra Media como nosotras y nosotros – quienes son nuestra verdadera medida del éxito”.