Así esta Jack Nicholson a sus 87 años: su hija compartió la primera imagen pública del actor en dos años

El presente de Jack Nicholson

Nicholson vive en una residencia de Mulholland Drive en Beverly Hills, una propiedad de 300 metros cuadrados que compró a Marlon Brando en 2005. En los últimos años hubo informes no verificados de personas que alguna vez fueron cercanas al actor y que estaban preocupadas por su posible conversión en un recluso (algo muy parecido a lo que le ocurrió a Brando en sus últimos años). Sin embargo, la nueva foto de Instagram sugiere que su familia sigue siendo una parte muy importante de su vida.

La última película de Nicholson fue la comedia romántica de 2010 How Do You Know, en la que también participaron Reese Witherspoon, Paul Rudd y Owen Wilson. Su última película exitosa fue The Departed de 2006 , por la que fue nominado al Oscar.