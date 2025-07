La revelación de Charlize Theron: "Estoy teniendo el tipo de sexo que nunca tuve en mis veintes o treintas"

En una entrevista con el podcast Call Her Daddy, conducido por Alexandra Cooper, la actriz también abordó el estigma social hacia las mujeres sin pareja. “ Siempre se piensa que hay algo mal con una mujer que no tiene pareja . Pero rara vez se plantea la posibilidad de que esté viviendo su verdad”, expresó.

Además, habló abiertamente sobre su infancia en Sudáfrica, el impacto del alcoholismo familiar y los retos en la industria cinematográfica. También profundizó en su decisión de criar a sus hijas como madre soltera. Con respecto a esto, declaró: “Me encanta no tener que compartir a mis hijos con nadie”. Afirmó que su elección no responde a una carencia, sino a una convicción personal. “Vivo exactamente como quiero vivir” , añadió.

Charlize Theron sobre su vida personal y amorosa

Sobre su situación sentimental, la intérprete es tajante: no tiene interés en el matrimonio ni en la convivencia. “No puedo imaginarme a un hombre mudándose a mi casa mientras mis hijas estén allí”, afirmó. Aunque no descarta una relación duradera, no considera necesario formalizarla.