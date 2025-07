Murió Julian McMahon, actor de Nip/Tuck y Los Cuatro Fantásticos

Victor_von_Doom_-_Fantastic_Four_%28pel%3Fcula_de_2005%29_-_Promocional_1.webp Interpretó al icónico villano Dr. Doom en las películas de Los Cuatro Fantásticos (2005 y 2007), un rol que marcó un hito en su carrera cinematográfica.

De modelo australiano a estrella internacional: una trayectoria marcada por roles emblemáticos en televisión y cine.

McMahon nació el 27 de julio de 1968 en Sídney, Australia. Su padre, Billy McMahon, fue primer ministro australiano entre 1971 y 1972. Inició su carrera profesional como modelo y posteriormente se volcó a la actuación en televisión, destacándose en telenovelas australianas como The Power, the Passion y Home and Away antes de trasladarse a Hollywood para continuar su carrera.