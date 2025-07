La actriz Virginia Madsen despidió a su hermano Michael con un emotivo mensaje: "Un poeta disfrazado de forajido"

En sus sentidas palabras sobre él, Virginia, de 63 años, explicó: " No lloramos a una figura pública. No lloramos a un mito, sino a alguien de carne y hueso y un corazón feroz . Que atravesó la vida con fuerza, brillantez y un fuego casi ardiente. Que nos deja ecos —ásperos, brillantes, irrepetibles—, mitad leyenda, mitad canción de cuna".

Virginia habló sobre el tiempo que ella y Michael pasaron juntos en su infancia. Tenían una hermana, Cheryl.

"Echaré de menos nuestras bromas, las risas repentinas, su voz. Extrañaré al niño que era antes de convertirse en leyenda; extraño a mi hermano mayor", dijo. "Gracias a todos los que nos han mostrado su cariño y su recuerdo. Con el tiempo, compartiremos cómo planeamos celebrar su vida, pero por ahora, nos mantendremos unidos y dejaremos que el silencio exprese lo que las palabras no pueden expresar".

La carrera de Michael Madsen

Michael Madsen fue conocido por sus frecuentes colaboraciones con el director Quentin Tarantino, en películas como Reservoir Dogs de 1992 , donde interpretó al Sr. Blonde, y los dos volúmenes de Kill Bill. Ambos también colaboraron en las películas The Hateful Eight (2015) y Once Upon a Time in Hollywood (2019).

Otros trabajos suyos incluyen películas como Thelma & Louise, The Doors y Donnie Brasco.

Hermana y hermano coprotagonizaron el documental satírico de 2007, Being Michael Madsen, como versiones ficticias de sí mismos.