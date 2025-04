Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi y dijo que el Paris Saint-Germain lo echó "por la aparición de la China Suárez"

La empresaria denunció que sus hijas sufrieron estrés por visitas no planeadas. También detalló que ella "cumple" las órdenes judiciales.

“Hubo tanta gente. Podrían haber estado sus propios abuelos, sus propios amigos, sus propios primos y sin embargo decidieron que sea un encuentro a solas con su papá, que no pudo ser”, subrayó Nara.

Nara apuntó en América que durante el encuentro asistieron cerca de quince personas. Según el parte judicial, “las menores no estaban emocionalmente preparadas para compartir con terceros ajenos al vínculo” y como consecuencia la experiencia habría afectado la revinculación.

wanda nara Wanda Nara recalcó que en este contexto su prioridad son sus hijos. Instagram: @wanda_nara

Como parte de la entrevista, la mediática también se refirió a la salida de Icardi del París Saint Germain: “Dos años salió campeón y él estaba re enojado en ese momento. Pero en el París Saint-Germain, a raíz de la aparición de Eugenia Suárez en su vida, lo echaron porque sintieron que no era acorde a la imagen del club".



En ese contexto, agregó: "Y yo, así y todo, en vez de soltarle la mano, seguí para adelante por la familia, por mis hijos, por él", recordó. También sostuvo que, incluso tras el escándalo con Suárez, apoyó a Icardi: “Lo vendí a Turquía. Tengo 400 mil mensajes de Mauro diciéndome que yo no sé de fútbol, que cómo lo voy a vender a Turquía. En Turquía fue ídolo”, relató.

Consultada por la actualidad, Wanda dejó en claro que no interfiere en la vida personal de Icardi: “Yo no le elijo ni dónde vivir ni con quién vivir. Mi prioridad son mis hijos. Si me dan una orden judicial, la cumplo, siempre la cumplí".

Wanda Nara y un inesperado pedido a Javier Milei: "Alguien se lo puede hacer llegar"

La siempre mediática Wanda Nara sorprendió a sus más de 17 millones de seguidores con un pedido especial que le hizo al presidente Javier Milei a través de sus historias de Instagram. La empresaria grabó un video junto a su hija, Francesca Icardi, a las afueras de un supermercado, en el que le hablan directamente al jefe de Estado, a quien incluso etiquetó.

“Es un pedido para nuestro Presidente. No sé si lo va a ver o si alguien se lo puede hacer llegar", comenzó Wanda al hacer su pedido al libertario.

"Queremos ver de incrementar, no sé si es a él al que nos tenemos que dirigirnos, que los perritos puedan entrar a los supermercados. Estamos muy mal acostumbradas de otros países donde vivimos y me encantaría adoptar las cosas buenas de otros lugares, que se puede ir con los perros a donde quieras”, expresó.