Caetano Veloso habló de sus años como prisionero

En el film, que no lleva otras imágenes ni otras entrevistas, Veloso relee el interrogatorio hecho por la Policía y recientemente hallado, en el que lo acusan de “terrorismo cultural” por haber cambiado las palabras del himno nacional. “Fue muy emocionante. No tenía ni idea de que existía. El documento apareció antes de realizar el film, gracias a una investigación para la Comisión sobre la Verdad”, contó. El artista recuerda en el film el período del encierro y revive episodios dolorosos. “Recordar fue catártico para mí, salí de mi casa pensando que iba a grabar una entrevista y en cambio me encontré 50 años atrás, con una historia que había permanecido en secreto durante mucho tiempo y que me abrumaba por la emoción”, confesó.

“Desde mi celda escuchaba gritos, eran de las personas que estaban siendo torturadas. Yo estaba aterrado”, confiesa sentado ante la cámara fija frente a un muro color gris metálico.

Entre los prisioneros que compartieron la cárcel con él se cuenta el cantautor Gilberto Gil, su amigo, los dos representantes del movimiento musical Tropicalia y encarcelados por ofender a la bandera y el himno nacional. Ambos tuvieron que exiliarse al ser excarcelados y continuaron en Europa su labor. Con tono casi divertido relee el interrogatorio hecho por la Policía y recientemente hallado en los archivos de la institución. “No se puede: el himno tiene versos endecasílabos y en Tropicalia las sílabas son más largas y poéticas”, respondió, según reza el documento. “Traté de defenderme sin ser traidor”, comenta ante la cámara. Presentado en Venecia fuera de concurso, el film que no lleva otras imágenes ni otras entrevistas, es un largo relato sobre esos días, sobre las arbitrariedades cometidas por los militares.

En el año más raro para la Mostra veneciana, con una edición marcada por el coronavirus, el feminismo acaparó el festival. Por años criticado por la ausencia de directoras en la selección oficial, el festival veneciano ha mostrado en su edición de 2020 su lado más feminista, con ocho mujeres frente a 10 hombres compitiendo por el León de Oro.

Uno de los títulos es el caso de la trágica vida de la hija de Karl Marx, narrada en “Miss Marx” de la italiana Susanna Nicchiarelli. La hija más pequeña del padre del comunismo, Eleanor, fue una de las primeras mujeres en asociar la lucha por la igualdad de las mujeres con la lucha de clases a finales del siglo XIX, pero se suicidó a los 43 años por una relación amorosa tortuosa.