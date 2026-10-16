Camionero cierra el año con un show en Ferro: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









El anuncio se dio durante un recital gratuito cargado de emociones del dúo rockero en el Teatro Vorterix.

Camionero cierra el año en Ferro. PH: Diego Homez

Después de un año cargado de logros y un nuevo disco, “Pruebas de contacto”, Camionero se prepara para cerrar el año a lo grande con un show el sábado 19 de diciembre en Microestadio de Ferro. El anuncio se dio durante un recital gratuito cargado de emociones del dúo en el Teatro Vorterix.

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Lejos de acomodarse en lo conseguido, el proyecto sigue apostando al crecimiento, sosteniendo esa identidad cruda, directa y sin concesiones que lo convirtió en una de las propuestas más singulares de la escena musical actual. Las entradas para el show en Ferro estarán a la venta próximamente a través de Passline.

Cómo fue la grabación del nuevo disco de Camionero El tercer disco de estudio de Camionero explora tensiones contemporáneas, vínculos humanos, dándole suma importancia al contacto entre las personas y la música.

Los diez temas de “Pruebas de Contacto” fueron grabados en Estudio Coco, Estudio Romaphonic, y Estudio Velozet, nuevamente bajo las órdenes del productor Dylan Lerner (Louta, Wos, Juanse, Andrew Oldham, Santiago Motorizado, entre otros). La masterización estuvo a cargo de Brian Lucey, reconocido por sus trabajos con Depeche Mode, The Black Keys, Arctic Monkeys, y Liam Gallagher.

Camionero, un año a puro crecimiento Joan Manuel Pardo (guitarra y voz) y Santiago Luis (batería y voz) crearon un lenguaje propio que trascendió etiquetas, estableciendo su personalidad dentro del rock. Además de su nuevo disco, este año los vio realizar dos Teatro Flores con entradas agotadas, pasar por el Cosquín Rock Uruguay, el Baradero Rock, seguir con su exitoso ciclo Tracción a Sangre y llevar adelante una gira nacional que los llevó a recorrer el país en su totalidad con más de 40 recitales.

Esa constante reinvención sonora que se ha convertido en una señal de identidad, es escoltada por el colectivo que lo acompaña en cada show: El acoplado (artistas, tatuadores, recicladoras textiles, y más) y su Rueda de auxilio, conjunto solidario, son parte de la familia y celebración. El cierre de año en Microestadio de Ferro no será una fecha más para la banda: será la confirmación de un camino construido a fuerza de canciones, escenario y una conexión cada vez más fuerte con su público que no para de crecer.

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