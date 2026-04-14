Camionero, una de las apariciones más interesantes de rock argentino de los últimos tiempos, presenta su esperado nuevo disco "Pruebas de contacto" con un show en el Teatro Flores el próximo 23 de mayo.
Camionero presenta su nuevo disco "Pruebas de contacto" con un show en el Teatro Flores
Luego de consolidarse en la escena independiente con trabajos anteriores y una creciente base de seguidores, el grupo redobla su apuesta artística con un material que combina la crudeza del rock con una fuerte impronta conceptual.
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Luego de consolidarse en la escena independiente con trabajos anteriores y una creciente base de seguidores, el grupo redobla su apuesta artística con un material que combina la crudeza del rock con una fuerte impronta conceptual.
El dúo conformado por Joan Manuel Pardo (guitarra, voz, composición) y Santiago Luis (batería, voz, composición) creo un lenguaje propio que trascendió etiquetas, estableciendo su personalidad dentro del rock.
Cómo y dónde conseguir las entradas para el show de Camionero en el Teatro Flores
Las entradas para el show del 23 de mayo están disponibles a través de Passline. Quienes adquieran entradas podrán retirar con anterioridad el disco físico en puntos que serán informados por la banda a través de sus canales oficiales. Los seguidores de Camionero podrán disfrutar de “Pruebas de contacto” un mes antes de su salida oficial en plataformas.
Cómo fue la grabación del nuevo disco de Camionero
En este nuevo disco, el tercero de estudio, Camionero explora tensiones contemporáneas, vínculos humanos, dándole suma importancia al contacto entre las personas y la música.
Los diez temas de “Pruebas de Contacto” fueron grabados en Estudio Coco, Estudio Romaphonic, y Estudio Velozet, nuevamente bajo las órdenes del productor Dylan Lerner (Louta, Wos, Juanse, Andrew Oldham, Santiago Motorizado, entre otros). La masterización estuvo a cargo de Brian Lucey, reconocido por sus trabajos con Depeche Mode, The Black Keys, Arctic Monkeys, y Liam Gallagher.
Como siempre, el proyecto sigue bancándose desde la autogestión, creciendo a base de shows, conexión con la gente y una identidad propia que no negocia. “Pruebas de contacto”, funciona como una confirmación de su búsqueda constante de cercanía con el público.
El próximo 23 de mayo, en el Teatro Flores, Camionero llevará este nuevo repertorio al vivo. La cita no solo marca la presentación oficial del disco, sino también una nueva etapa en su recorrido: más filosa, más intensa.
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