Carlitos Nair Menem rompió el silencio y cargó contra Zulemita: "Me acusaron de robar un celular"

De hecho, el 31 de marzo la mujer fue denunciada penalmente por presuntas irregularidades en la sucesión tras la muerte de su padre.

En diálogo con Intrusos, el exparticipante de Gran Hermano Famosos lanzó fuertes declaraciones contra su hermana y aseguró: "Me siento dolido y traicionado de una persona que no esperaba". "Me cortaron el sueldo y me acusaron de robar un celular. Le escribí a ella y no me contestó más", denunció al tiempo que aclaró que no está recibiendo dinero de la herencia de su padre.

"Yo reconstruí mi vínculo con Zulemita. Ahora, que ya no está papá, se ve la cara de todos", sentenció.

¿Qué pasa con la herencia de Carlos Saúl Menem?

Alejandro Cipolla, abogado de Carlos Nair Menem explicó recientemente, también en diálogo con Intrusos, los detalles de las irregularidades que observaron en la sucesión de Carlos Saúl Menem. "Le donó todos los bienes a Zulemita", afirmó.

"Es llamativo que el mismo letrado que fue testigo de esas donaciones es el que hoy la patrocina a ella", observó el letrado al tiempo que remarcó que, desde la muerte del expresidente al presente, Carlitos Nair "no recibió ni cinco centavos" de la herencia.

Según el texto de la denuncia contra la hija de Menem con Zulema Yoma, se le imputan los delitos de “Circunvención de Incapaces y Administración Fraudulenta” en concurso real. La demanda tiene la firma del abogado Alejandro Cipolla y del exfiscal Javier Ignacio Baños, y ahora se espera que se defina el juzgado que investigará la causa.

Según el testimonio de Carlitos, antes del proceso sucesorio, los hermanos mantenían una buena relación. "Está bueno saber que uno cuenta de por vida como una persona como Zulema que es algo que me dejó papá y que es una familia hermosa", había declarado el hombre.