Pascuas en Windsor: la familia real británica se muestra unida tras el escándalo por el príncipe Andrés

El rey Carlos III encabezó la ceremonia en Windsor junto a los principales miembros de la corona, en una imagen de unidad tras el escándalo por el príncipe Andrés.

La familia real británica asistió unida a la misa de Pascua en Windsor.

La familia real británica se mostró unida este domingo de Pascua al asistir a una misa en Windsor , en su primera aparición pública tras el arresto del príncipe Andrés , en una imagen de cohesión institucional pese a las ausencias y el contexto de tensiones internas.

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Bajo un cielo despejado y con clima primaveral, el rey Carlos III, de 77 años, y la reina Camila encabezaron la ceremonia religiosa en la capilla de San Jorge, ubicada en la finca de Windsor, al oeste de Londres.

Acompañaron también el príncipe Guillermo, su esposa, la princesa Catalina, y sus tres hijos: Jorge, Carlota y Luis , en una postal familiar que buscó transmitir estabilidad en un momento delicado para la corona.

Además, participaron el príncipe Eduardo y la princesa Ana, hermanos del monarca, completando una presencia amplia de miembros activos de la familia.

El rey Carlos III encabezó la ceremonia junto a la reina Camila.

La misa de Pascua también marcó el regreso público de Kate a este tradicional evento , luego de haber sido diagnosticada con cáncer a comienzos de 2024.

Su presencia fue uno de los focos principales de la jornada, en un contexto en el que su estado de salud había generado preocupación y reducido sus apariciones públicas.

principes de gales Kate reapareció en la misa de Pascua tras su diagnóstico de cáncer.

Ausencias que reflejan la interna

El gran ausente fue el príncipe Andrés, cuyo reciente arresto marcó el contexto de esta reaparición pública. Tampoco asistieron su exesposa, Sarah Ferguson, ni sus hijas, Beatriz y Eugenia.

Según trascendió, las hijas del exduque de York tomaron “otras disposiciones” para la celebración de Pascua, con el aval del rey. No obstante, se espera que participen en futuros encuentros familiares.

Andrés había sido previamente apartado de la vida pública y declarado persona no grata por sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El respaldo del público en Windsor

Decenas de personas se congregaron frente al castillo de Windsor para presenciar la llegada de los miembros de la familia real. Durante la jornada, se escucharon saludos de “¡Feliz Pascua!” mientras los príncipes de Gales y sus hijos respondían con gestos y sonrisas.

La escena dejó una imagen de cercanía con el público, en un intento de reforzar la legitimidad de la monarquía en medio de un contexto complejo.

principe andres niño El príncipe Andrés no estuvo presente tras su reciente arresto tras la difusión de unas imágenes que lo involucran en el caso Epstein. TMZ

La aparición conjunta de la familia real en una fecha clave del calendario religioso funcionó como un mensaje político y simbólico. En medio de escándalos y tensiones internas, la corona busca mostrarse cohesionada y activa.

Aunque las ausencias evidencian fisuras, la imagen general apuntó a consolidar una narrativa de continuidad institucional, en un momento en el que la figura del rey y su entorno enfrentan nuevos desafíos.