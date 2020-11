Censura a pintor

Dos años antes de la pandemia y de las revueltas en EE.UU. por la atroz muerte de George Floyd, una columna de The New York Times cuestionaba a Gauguin por mantener relaciones sexuales con adolescentes y considerar “salvajes” a los habitantes de la Polinesia en el siglo XIX. “¿Ha llegado la hora de “cancelar” al pintor francés?”, se preguntaban. En estos días, la censura o “suspensión” de una exhibición le tocó a Philip Guston (1913- 1980), prominente pintor de la Escuela de Nueva York, movimiento original de los Estados Unidos que le disputa el primer lugar al muralismo mexicano. Guston fue alumno, junto a Jackson Pollock, de David Alfaro Siqueiros. No obstante, La National Gallery de Washington, el Museum of Fine Arts de Houston, la Tate Modern de Londres y el Museum of Fine Arts de Boston, decidieron postergar hasta 2024 la exhibición “Philip Guston Now” que debía inaugurarse en estos días en Washington para salir luego de gira. Guston abandonó el expresionismo abstracto de la década del 60 y adoptó un estilo influido por el comic. Sus pinturas revelan una dosis alta de humor y allí figuran nada menos que las figuras encapuchadas del Ku Klux Klan. “El movimiento por la justicia racial que comenzó en Estados Unidos y se extendió a países de todo el mundo, además de los desafíos de una crisis de salud global, nos ha llevado a hacer una pausa”, comunicaron los cuatro museos. Los medios internacionales critican la incapacidad para poner al público a pensar y dejarle llegar a sus propias conclusiones.