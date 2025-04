Halle Berry y Jeremy Strong se unen a Juliette Binoche en el jurado del Festival de Cannes

Varios de los jurados son veteranos de Cannes: la directora india Kapadia ganó el Gran Premio el año pasado por All We Imagine As Light; la actriz italiana Rohrwacher ha asistido al festival en varias ocasiones, a menudo para apoyar películas que dirigió con su hermana cineasta, Alice Rohrwacher (The Wonders, La Chimera); Hamadi regresa después de que su documental Downstream to Kinshasa se convirtiera en la primera película congoleña en la selección oficial en 2020; y el surcoreano Sangsoo y el mexicano Reygadas regresan tras estrenar varias películas en Cannes a lo largo de los años y obtener múltiples premios. Finalmente, Strong asistió al festival del año pasado para el estreno de The Apprentice, que le valió una nominación al Oscar como actor de reparto.