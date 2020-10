Laura Casabé: "El cine de terror es más libre en manos de mujer"

“Los que vuelven” es una película original en su visión de los mitos guaraníes y el choque cultural surgido de los primeros yerbatales a principios del siglo pasado. Y lo mas original es la forma en que la directora y sus guionistas reinventaron la mitología a partir de una historia propia que transcurría durante la conquista del desierto. “Hace unos diez años hice un corto, ‘La vuelta del malón’, una historia fantástica de venganza sobrenatural de los tehuelches. La idea en ese momento era expandir el corto en un largometraje. Pero pasó el tiempo, y como suele ocurrir cuando se hace cine en la Argentina el proyecto no se concretaba. Antes surgió la posibilidad de hacer otra película, que es mi largo anterior ‘La valija de Benavídez’”.

“Cuando el año pasado quise retomar el film de los tehuelches” continúa Casabé “ya había quedado muy lejos, y decidí adaptarlo en Misiones, con guaraníes. Para hacer esto investigué todo lo que pude, me reuní con historiadores misioneros y estuve en comunas guaraníes como Yaciporá. De la auténtica mitología guaraní solo conservamos a Kerana, una mujer violada y secuestrada que dio a luz a los siete demonios de la selva, uno de los cuales es el Pombero. Pero para llegar a darle el nombre de Kerana a la actriz paraguaya Lali González investigamos mucho, porque creo que cuanto más fantástica sea una historia más rigor hay que darle a los detalles”.

Laura Casabé solo tiene elogios para el Instituto de cine de Misiones. Filmar en la selva tiene sus dificultades, sumadas a la ya compleja película que tenía estructura narrativa no lineal, y la mitad del elenco hablaba guaraní. “Hicimos casting entre las comunidades guaraníes que tenían gente que ya había actuado, o a los que les gustaba la idea de actuar. Muchos de ellos no hablaban castellano, así que había que confiar totalmente en el traductor. Y tuvimos muchos actores misioneros porque yo no quería actores porteños con falsos acentos del litoral. Así que todo fue complicado, e íbamos bien hasta que un día llovió. Y siguió lloviendo. Y nuestro plan de rodaje se fue al cuerno y fue entonces cuando empezamos a recordar permanentemente a Coppola y Herzog, y a sus madres”.

La película tiene algunos momentos gore notables, atípicos en el cine argentino y más en un film dirigido por una mujer “Siempre fui la rara del grupo, incluso desde cuando estudiaba en la UBA, Imagen y sonido, en donde por asuntos personales duré solamente una año. Soy de la generación que alucinó viendo cine de terror en VHS, y nunca olvidaré cuando vi por primera vez ‘Cementerio de Animales’. No descarto los detalles del cine de terror que para muchos son inaceptables, aunque lo único que no me va es cuando cosifican a un personaje y no aportan nada mas que eso. Ahora, filmar escenas gore tiene su lado ingrato, porque para hacer el corte de cabeza en “Los que vuelven” tuvimos que trabajar horas con el experto en FX Marcos Berta, y todo ese trabajo minucioso solo aparece en segundos de película. Por suerte hay fans del terror que han apreciado mucho esos segundos”.

Mientras sigue ocupándose de la exhibición de su película, Casabé ya esta preparando su próximo proyecto. “Es una trilogía de historias de adolescentes en medio del caos de la crisis del 2001, y estoy trabajando con la escritora Mariana Enríquez, a la que me acerca como fan de la literatura de terror”.