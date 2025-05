"Tres", la única película argentina en el Festival de Cannes

Tres (2).png Maru Blanco y Gastón Cocchiarale protagonizan "Tres" junto a Lara Crespo y Pedro Risi.

“Uno no conoce a su pareja hasta que se separa”, dice uno de los protagonistas de esta historia. “Tres” se centra en Mario (Gastón Cocchiarale) y Belén (Maru Blanco), una pareja que decide sorprender al hermano de ella, Danilo (Pedro Risi) presentándole a Paula (Lara Crespo). Lo que empieza con una velada a la luz del atardecer, termina con una oscuridad que los invade por completo. Estos personajes se sienten encerrados en sus relaciones: no sólo con sus pares, sino también con ellos mismos.

El corto fue filmado en 4:3 para reflejar la claustrofobia que sienten los protagonistas, pero también para hacerle honor a la obra de teatro. “Me propuse aprovechar los recursos del cine para tratar de sumarle algo a la original”, explicó el director.

Juan Ignacio Ceballos Juan Ignacio Ceballos, director de "Tres" Instagram

Periodista: Conociste “Tres” como espectador, ¿cómo surgió la idea de adaptarla? ¿Cómo fue el proceso?

Juan Ignacio Ceballos: Fui a verla y la verdad es que me encantó, nunca me había pasado de ver una obra de teatro que me impacte tanto. Regresé a verla dos veces más porque quedé medio fanático. Meses después surgió la idea de adaptarla porque me dieron ganas de filmar algo con esa temática, y ahí recordé la obra y me junté con Antonela Rossi.

Fue complicada la adaptación porque la obra es larga, dura como una hora y media y el corto es de 20 minutos. Fue difícil saber qué cosas sacar o qué dejar para que se siga manteniendo la esencia. Buscamos de qué manera en poco tiempo se podía contar la historia sin que pierda el efecto de la original.

P: No sólo fuiste a verla reiteradas veces, sino que la adaptaste al cine, ¿qué fue lo que más te impactó de la obra?

J.I.C: La temática que abordaba y cómo la abordaba. Es una comedia que arranca ligera, pero se va volviendo más dramática. Lentamente, con muchas sutilezas, se van revelando estas conductas agresivas que hay un poco en todas las relaciones. Generalmente, cuando se aborda esta temática, lo que sucede es que se suele tocar como que este es malo o este es bueno. Acá son todos protagonistas y todos cumplen un rol más pasivo, más activo, más directo o más indirecto dentro de este tipo de relaciones.

P: “Tres” tiene lugar en un espacio cerrado y en el corto sucede todo lo contrario. La cena entre amigos transcurre en un campo, a las afueras de una casa.

J.I.C: Cuando me puse a pensar cómo adaptarlo, surgió la idea de llevarlo a un exterior para usar luz natural y jugar con esto que sucede en la obra, que es una comedia que se va volviendo un poco más oscura. Buscamos poner en paralelo lo que pasa en el guion con todo el contexto que rodea la imagen. El campo tiene un clima más hostil que se va volviendo lentamente más tenebroso.

P: “Tres” logró ser adaptado y fue seleccionado para tener su estreno mundial en Cannes, ¿cómo llegaron al festival?

J.I.C: La verdad es que teníamos expectativas mucho más chicas. Enviamos el corto un mes antes de que cierre la convocatoria. A la semana nos llegó un mail preguntándonos si ya habíamos tenido un estreno porque en Cannes si ya la estrenaste, no te lo aceptan. Por suerte se dio la casualidad de que no lo habíamos presentado en ningún otro lado.

P: Sin haberse estrenado, "Tres" logró una gran repercusión no solamente porque fue seleccionado en Cannes, sino porque además se convirtió en la única película argentina en el festival.

J.I.C: Generalmente, un corto no tiene tanta reproducción como puede tener un largometraje, pero también eso habla de todo el contexto actual que está viviendo la industria del cine nacional. En este tipo de eventos me parece importante como director del proyecto hablar con gente de afuera y comunicar todo lo que sucede acá, que obviamente se sabe, pero siempre es crucial recordarlo y remarcarlo. Vamos a viajar al festival con el equipo para hacer presencia argentina, para hacer ruido.

Ficha Técnica

"Tres" (Argentina 2025). Dirección: Juan Ignacio Ceballos. Guión: Juan Ignacio Ceballos y Antonela Scattolini Rossi. Elenco: Gastón Cocchiarale, Maru Blanco, Lara Crespo y Pedro Risi. Duración: 24min.