Cris Morena recordó a Romina Yan a 14 años de su muerte

Mediante un video que publicó en su cuenta de Instagram, la ex mujer de Gustavo Yankelevich (padre de Romina) le puso su voz al homenaje. "Hijita amada, hoy estás más que siempre en mi. Sos presencia permanente que me abre el corazón, me lo agranda, me duermo con vos y me despierto con vos", inicia el video.