Miami: acusaron al capitán de la barcaza por la muerte de Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena + Seguir en









La imputación por homicidio involuntario fue presentada por la Justicia federal de Estados Unidos contra el hombre que conducía la embarcación al momento de la colisión en la Bahía de Biscayne, donde también murieron otras dos niñas.

La acusación sostiene que el imputado navegaba con visibilidad reducida y sin un vigía adecuado al momento del choque. @bycrismorena

El capitán de la barcaza que embistió al velero en el que viajaba Mila Yankelevich, la nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, fue acusado en Estados Unidos por homicidio involuntario, en una causa que también contempla las muertes de otras dos menores ocurridas en la Bahía de Biscayne, en Miami.

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La acusación fue informada este martes por el Departamento de Justicia de EEUU, que precisó que el imputado podría enfrentar una pena de hasta 10 años de prisión si es hallado culpable. De acuerdo con la investigación, el hombre manejaba la embarcación con visibilidad reducida, sin un vigía a bordo y, además, habría utilizado su teléfono celular en el momento del impacto.

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida, sostuvo que se trató de una tragedia que, según la acusación, pudo haberse evitado. También remarcó que el caso será presentado ante la Justicia con las pruebas reunidas durante la pesquisa, aunque recordó que el acusado conserva su presunción de inocencia hasta que se determine lo contrario en un juicio.

Accidente nieta cris morena 2 López Insúa no habría advertido que delante suyo se encontraba un velero de un campamento infantil que había quedado sin viento y prácticamente detenido en el agua. La investigación apunta a fallas de seguridad y al uso del celular durante la navegación Según consta en los registros judiciales, el imputado es Yusiel López Insúa, de 46 años y residente en Miami. El 28 de julio de 2025 conducía un remolcador que empujaba una barcaza cargada con escombros de construcción por la Bahía de Biscayne cuando se produjo la colisión.

La investigación sostiene que la visión hacia adelante estaba parcialmente bloqueada por una caseta y una grúa montadas sobre la embarcación. En ese contexto, y sin una persona que cumpliera funciones de observación, López Insúa no habría advertido que delante suyo se encontraba un velero de un campamento infantil que había quedado sin viento y prácticamente detenido en el agua.

Como consecuencia del choque murieron Mila Yankelevich, de 7 años; la chilena Erin Victoria Ko Han, de 13; y Arielle Mazi Buchman, de 10, quien tenía familiares argentinos. En el velero viajaban además un instructor y otros dos chicos, que sobrevivieron. El comunicado oficial también indicó que un análisis forense realizado sobre el celular del acusado detectó actividad en el dispositivo durante el trayecto de la embarcación y en un lapso compatible con el momento del choque o con los instantes inmediatamente anteriores o posteriores. Tras el impacto, fuentes de la Guardia Costera de Estados Unidos confirmaron que todos los menores que iban a bordo del velero llevaban chalecos salvavidas. La causa quedó ahora en manos de la Justicia federal, mientras continúan las actuaciones para determinar las responsabilidades penales por la tragedia. El anuncio de la acusación fue realizado de manera conjunta por la fiscalía federal, la Guardia Costera estadounidense y el Servicio de Investigación de la Guardia Costera. En paralelo, la pesquisa sigue siendo llevada adelante por distintos organismos federales y estatales, entre ellos la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida.