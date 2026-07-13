De qué murió Sam Neil, famoso actor de Jurassic Park

Su familia confirmó que el fallecimiento fue repentino y aclaró que ya había superado el linfoma contra el que luchó durante los últimos años.

El actor fue diganosticado con linfoma angioinmunoblástico de células T en estadio 3 en 2022.

Murió Sam Neill a los 78 años en Sídney, Australia. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido en las redes sociales oficiales del actor, donde informó que el fallecimiento fue "repentino e inesperado" .

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En el texto, también aclaran que "permanecía libre de cáncer" , enfermedad contra la que había luchado durante los últimos años.

Reconocido mundialmente por interpretar a Alan Grant en la saga Jurassic Park , Neill dejó una carrera de más de cinco décadas en el cine y la televisión, con más de 150 producciones en su trayectoria.

Sam Neill murió el lunes 13 de julio en Sídney, Australia, a los 78 años. Hasta el momento, su familia no informó una causa específica de fallecimiento , aunque sí confirmó que fue "repentino e inesperado" y remarcó que el actor permanecía libre de cáncer .

En el comunicado oficial, expresaron: "Con inmensa tristeza, la familia de Sam Neill comparte la noticia de su fallecimiento este lunes 13 de julio, en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de su familia y murió con la dignidad que caracterizó toda su vida ".

"Su pérdida fue repentina e inesperada, pero nos reconforta saber que Sam permanecía libre de cáncer", detallaron.

Y continuaron: "Más adelante compartiremos más detalles, pero por ahora, en nombre de toda la familia, les pedimos que respeten nuestra privacidad mientras atravesamos esta inmensa pérdida".

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La noticia sorprendió especialmente porque apenas unos meses antes el propio actor había contado que las últimas tomografías no mostraban rastros del linfoma angioinmunoblástico de células T en estadio 3 que le habían diagnosticado en 2022.

En diversas entrevistas explicó que la quimioterapia y el tratamiento con células CAR-T había dado resultados positivos y celebró que el cáncer hubiera desaparecido de su organismo. Aun así, continuaba bajo controles médicos. Durante ese proceso escribió sus memorias, "Did I Ever Tell You This?", donde relató cómo atravesó la enfermedad.

En diálogo con The Guardian, había reflexionado: "No le tengo miedo a la muerte, pero me molestaría. Me gustaría vivir otra década o dos. Hemos construido todas estas preciosas terrazas, tenemos estos olivos y cipreses, y quiero estar presente para verlos crecer. Y tengo a mis adorables nietos. Quiero verlos crecer. ¿Pero morir? Me da completamente igual".

La participación de Sam Neill en Jurassic Park

Aunque ya era un actor reconocido internacionalmente, la carrera de Sam Neill dio un salto definitivo en 1993, cuando Steven Spielberg lo eligió para interpretar al paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park. El personaje había sido ofrecido inicialmente a Harrison Ford.

En la película compartió protagonismo con Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Samuel L. Jackson, Bob Peck, Martin Ferrero, Ariana Richards y Joseph Mazzello.

Basada en la novela de Michael Crichton, la película revolucionó la industria gracias a sus innovadores efectos especiales y se convirtió en un fenómeno mundial.

Estrenada en 1993, recaudó más de 914 millones de dólares en todo el mundo durante su lanzamiento original y, tras varios reestrenos, superó los 1.100 millones de dólares. Además, ganó tres premios Oscar en las categorías de Mejor Sonido, Mejor Edición de Sonido y Mejores Efectos Visuales.

Neill volvió a interpretar al doctor Alan Grant en Jurassic Park III (2001), y más de dos décadas después regresó para Jurassic World: Dominion (2022).

La carrera de Sam Neill

Nigel John Dermot Neill nació el 14 de septiembre de 1947 en Omagh, Irlanda del Norte, Reino Unido. Era hijo de una madre inglesa y de un padre neozelandés que prestaba servicio en el Ejército británico.

Cuando tenía siete años, la familia se mudó definitivamente a Nueva Zelanda, donde creció en Christchurch. Allí comenzó a llamarse Sam porque en su escuela había varios alumnos con el nombre Nigel y quería evitar errores.

Durante su juventud ingresó a estudiar Derecho en la Universidad de Canterbury, pero abandonó la carrera tras un año que él mismo definió como "catastrófico". Fue entonces cuando descubrió su verdadera vocación en las producciones teatrales universitarias y decidió dedicarse por completo a la actuación.

Sus primeros pasos profesionales los dio en el Downstage Theatre de Wellington, donde trabajaba como actor estable.

El primer gran éxito llegó con Sleeping Dogs (1977), considerada la primera película neozelandesa estrenada comercialmente en Estados Unidos. Dos años después protagonizó My Brilliant Career, papel que le permitió presentarse en el Festival de Cannes.

Durante la década de 1980 demostró una enorme versatilidad al participar en Omen III: The Final Conflict, Possession, Evil Angels (A Cry in the Dark) y Dead Calm, antes de dar el salto definitivo a Hollywood con The Hunt for Red October, junto a Sean Connery y Alec Baldwin.

En1993 estuvo en Jurassic Park e integró el elenco de The Piano, dirigida por Jane Campion.

A lo largo de más de cincuenta años de trayectoria acumuló más de 150 créditos, con títulos como In the Mouth of Madness, Event Horizon, The Jungle Book, Bicentennial Man, The Dish, Peter Rabbit, Hunt for the Wilderpeople y participaciones especiales como Odín en Thor: Ragnarok y Thor: Love and Thunder.

En televisión también construyó una destacada carrera. Fue nominado al Globo de Oro por Reilly, Ace of Spies, brilló como Chester Campbell en Peaky Blinders, participó en The Tudors, The Twelve, además de prestar su voz para producciones animadas como The Simpsons y Rick and Morty.

Fuera de las cámaras, desarrolló una exitosa bodega llamada Two Paddocks, ubicada en la región de Central Otago, Nueva Zelanda.

En reconocimiento a su trayectoria recibió el título de Oficial de la Orden del Imperio Británico en 1991 y, tras aceptar el sistema de honores neozelandés, fue nombrado Sir en 2022.