El petróleo se dispara y las acciones caen en Wall Street por el reinicio de las hostilidades entre EEUU e Irán + Agregar ámbito en









Una nueva escalada entre Irán y Estados Unidos en el Golfo Pérsico sacudió el ánimo de los inversores, impulsa al alza los precios del petróleo y afecta negativamente a las acciones de las empresas de semiconductores.

La escalada bélica en el Golfo Pérsico reavivó las tensiones geopolíticas, provocando un alza en el valor del petróleo y una caída bursátil en las tecnológicas de Wall Street. Depositphotos

Los principales índices de Wall Street operan a la baja en la preapertura de este lunes, luego de que las hostilidades entre EEUU e Irán se reanudaran en las últimas horas. Como consecuencia de la nueva escalada alrededor del estrecho de Ormuz, los precios internacionales del petróleo volvieron a dispararse, aunque aún no volvieron a perforar los u$s80.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La Guardia Revolucionaria iraní declaró el lunes haber atacado instalaciones militares estadounidenses en Bahréin y Kuwait, destruido sistemas de radar en Omán y alcanzado tanques de combustible y depósitos de municiones en la base aérea Príncipe Hassan, en Jordania, en respuesta a los ataques estadounidenses.

Por su parte, el ejército estadounidense afirmó haber atacado el domingo los sistemas de defensa aérea iraníes, estaciones de radar costeras, capacidades de misiles y drones, y pequeñas embarcaciones, utilizando aeronaves, buques de guerra y drones.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 3,43% hasta u$s78,60 el barril, mientras que el crudo estadounidense avanzaba un 3,42%, hasta los u$s73,86 el barril.

Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — exhiben leves incrementos en sus tramos más largos.

Los precios del petróleo superan los u$s78 el barril ante la nueva escalada entre Irán y Estados Unidos, mientras las acciones de Wall Street reflejan pérdidas en la apertura. Depositphotos Las claves de la jornada en los mercados En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,23%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,84%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,22% al alza. En Europa, el Euro Stoxx baja 0,01%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,07% y el CAC francés acompaña con 0,20%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,10%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,16%, mientras que la bolsa de Shanghái cayó 2,06%. Mientras, el Nikkei 225 japonés retrocedió 1,76% y el Kospi surcoreano se desplomó 8,95%. Las acciones de SK Hynix cayeron más del 15% en Seúl el lunes, su mayor descenso en un solo día en casi dos décadas, debido a que los inversores vendieron sus acciones tras la vertiginosa subida que siguió a su debut en el Nasdaq la semana pasada. Las acciones de la compañía, que cotizan en EEUU, caen un 8,6% hasta los u$s152,50 después de haber subido más del 12% en su debut en el Nasdaq el viernes.