El dólar mayorista sube y toca nuevamente un máximo nominal

El mayorista regresó a su último máximo nomina. El mercado prevé un sendero de ajuste gradual, condicionado por la oferta del agro, la demanda de cobertura y la estrategia del BCRA para acumular reservas.

El dólar oficial retoma su senda alcista. En el segmento mayorista , opera a $1.492 para la venta , y se mantiene en su récord nominal. Es que después de varios meses de relativa estabilidad cambiaria, el mercado corrigió al alza sus proyecciones y espera que el tipo de cambio muestre un recorrido más dinámico durante la segunda mitad del año.

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En cuanto al tipo de cambio minorista , en el Banco Nación opera a $1.510. Mientras que los paralelos también mantienen la tendencia alcista, el CCL opera a $1.565,9, mientras que el MEP lo hace en $1.521,07.

Desde MM Investments señalaron que las mismas fuerzas que explicaron el movimiento de junio serán las que determinen el comportamiento cambiario durante la segunda mitad del año, aunque su efecto todavía permanece abierto.

“Del lado de la oferta, la incógnita es cuántos dólares del agro quedaron sin liquidar y si esa venta se posterga hacia los próximos meses, si la canilla de deuda corporativa y provincial en moneda extranjera se reabre después del freno de junio”, explicaron.

En cuanto a la demanda, la consultora sostuvo que “el fin del efecto aguinaldo debería descomprimir”, aunque advirtió que “la cobertura preelectoral puede tomar el relevo”.

En este escenario, el Banco Central deberá buscar un equilibrio entre acumular reservas, evitar una presión excesiva sobre las tasas de interés y sostener el tipo de cambio como una de las anclas del programa económico.

“Si los tres frentes se normalizan, junio quedará como un reacomodamiento de precios relativos dentro del esquema. Si alguno se tensa, la sintonía fina entre tasas, tipo de cambio y reservas pasa a ser el verdadero examen del segundo semestre”, puntualizaron desde MM Investments.

El mercado elevó sus proyecciones hasta diciembre

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central mostró una revisión al alza de las estimaciones para el dólar oficial durante los próximos meses.

Los participantes proyectan un tipo de cambio mayorista promedio de:

$1.482 en julio .

. $1.513 en agosto .

. $1.548 en septiembre .

. $1.589 en octubre .

. $1.621 en noviembre .

. $1.673 en diciembre.

Las nuevas previsiones reflejan la expectativa de una mayor movilidad cambiaria durante el segundo semestre, después de un período prolongado en el que el dólar avanzó por debajo de la inflación.

Para la economista Noelia Abbate, resulta esperable una corrección moderada durante julio por la combinación de una menor oferta de divisas del complejo agroexportador, mayores importaciones energéticas y un incremento estacional de la demanda asociado al cobro del aguinaldo y las vacaciones de invierno.

Además, considera que el tipo de cambio deberá recuperar parte del terreno perdido frente al avance de los precios luego de varios meses de estabilidad nominal.

En la misma línea, Federico Glustein estima que el dólar podría moverse durante julio en una franja de entre $1.520 y $1.570, impulsado por una menor oferta de divisas y una mayor búsqueda de cobertura por parte de empresas e inversores.

Las reservas se acercan a u$s50.000 millones

En paralelo, las reservas internacionales brutas del Banco Central se aproximaron a los u$s50.000 millones, su nivel más elevado desde septiembre de 2019.

La mejora se explicó principalmente por el ingreso de un préstamo de u$s2.000 millones con garantía del Banco Mundial y otra operación de u$s1.200 millones respaldada parcialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, afirmó que “en consistencia con la estrategia financiera explicada por el ministro, estos préstamos constituyen una fuente de refinanciamiento con condiciones de costo financiero y plazo más óptimas para el Estado de las que resultarían de una colocación en los mercados internacionales bajo las condiciones actuales”.

El BCRA está cerca de alcanzar los u$s50.000 millones Gemini IA

El funcionario añadió que los fondos serán utilizados para refinanciar parte de los vencimientos de capital de 2027, por lo que, según explicó, no implican un incremento de la deuda pública.

“Vale recordar que en lo que respecta al programa financiero 2026, el mismo cierra con un colchón de u$s3.700 millones, potenciando la acumulación de reservas del BCRA y permitiendo cerrar el programa financiero 2027 con supuestos conservadores en relación a las colocaciones en el mercado local —refinanciamiento del capital de Bonares— y a las opcionalidades en términos de fuentes de financiamiento potenciales en las que venimos trabajando hace meses”, agregó Furiase.