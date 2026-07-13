Javier Milei reúne a los bloques de La Libertad Avanza y busca que el Congreso marque la agenda de la segunda mitad del año

El Presidente encabezará este lunes una reunión en Casa Rosada con los bloques oficialistas para presentar los lineamientos del proyecto. La estrategia del Gobierno es que el debate parlamentario ordene la segunda mitad del año.

Con la mira puesta en el segundo semestre y en una agenda legislativa que el oficialismo busca convertir en el eje de la discusión política, el presidente Javier Milei reunirá este lunes a las 15 en Casa Rosada a diputados y senadores de La Libertad Avanza. El encuentro estará destinado a analizar los detalles del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) , una de las iniciativas económicas que el Ejecutivo prepara para enviar al Congreso en las próximas semanas.

La convocatoria se inscribe en una dinámica que en Balcarce 50 comenzó a consolidarse durante los últimos meses, y consiste en reuniones periódicas entre el Presidente, los legisladores libertarios y el núcleo político del Gobierno para alinear posiciones antes del desembarco de proyectos considerados estratégicos. El objetivo es llegar al debate parlamentario con una bancada ordenada y unificada frente a negociaciones que anticipan complejas.

La modificación de la Carta Orgánica del Banco Central se convirtió en una de las banderas que el Ejecutivo busca erigir en esta segunda mitad del año, y en línea con eso, es una de las reformas que el oficialismo considera estructurales. Entre los principales cambios que impulsa el Ejecutivo figura reforzar la independencia de la autoridad monetaria respecto del Poder Ejecutivo, limitar de manera más estricta el financiamiento del Tesoro y redefinir el funcionamiento institucional del organismo para evitar que futuras administraciones puedan utilizarlo como herramienta de política fiscal.

La iniciativa también busca adecuar el funcionamiento del Banco Central al nuevo esquema macroeconómico que impulsa la gestión libertaria. En el Gobierno sostienen que el proyecto pretende consolidar por ley buena parte de las reglas monetarias implementadas durante el último año y medio y dotarlas de mayor estabilidad institucional, en línea con los compromisos asumidos en el programa económico.

La reunión de este lunes se produce después de otro encuentro encabezado por Milei con legisladores oficialistas , en el que el foco estuvo puesto en la estrategia parlamentaria para la segunda mitad del año . En aquella oportunidad, días atrás, uno de los principales temas fue la posibilidad de avanzar con la suspensión de las PASO, una discusión que el oficialismo mantiene abierta pero que continúa condicionada por las demandas de los gobernadores y las negociaciones con los bloques dialoguistas.

Karina Milei reunió a la tropa legislativa en Casa Rosada. Presidencia

Ese escenario explica parte de la decisión del Ejecutivo de intensificar el trabajo político con sus propios legisladores. En los despachos oficiales consideran que el Congreso volverá a convertirse en el principal escenario de disputa durante los próximos meses, tanto por la necesidad de aprobar reformas económicas como por el impacto político que tendrán esos debates en la antesala del proceso electoral.

La estrategia también se vincula con el diseño electoral que comenzó a delinear el oficialismo. En Balcarce 50 aseguran que la prioridad sigue siendo consolidar la gestión como principal activo de campaña y sostener un discurso centrado en las reformas estructurales. Bajo esa lógica, el avance de proyectos económicos aparece como una forma de mantener la iniciativa política mientras el Gobierno comienza a proyectar el escenario de 2027, donde la reelección de Milei ya funciona como horizonte interno.

En paralelo, el Ejecutivo busca complementar esa narrativa con una estrategia de diálogo político más activa. Sin modificar el rumbo económico, en el Gobierno admiten que será necesario construir mayorías parlamentarias para aprobar las iniciativas pendientes. Esa necesidad explica la intensificación de las conversaciones con gobernadores, sectores de la oposición dialoguista y aliados circunstanciales, especialmente en el Senado, donde el oficialismo continúa lejos del número propio.

Javier Milei se mostró rodeado de gobernadores en Tucumán.

La apuesta oficial es que el debate legislativo permita desplazar el foco de la discusión política hacia las reformas impulsadas por el Ejecutivo. En Casa Rosada consideran que una agenda dominada por proyectos económicos, institucionales y de modernización del Estado les permitirá recuperar la iniciativa frente a la oposición, que también buscará instalar sus propios temas durante el segundo semestre.

Además de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, en el Ejecutivo aseguran que mantienen en carpeta otros proyectos vinculados con el funcionamiento del Estado, cambios políticos y reformas económicas que prevén enviar de manera escalonada. La intención es sostener un ritmo constante de discusión parlamentaria hasta el cierre del año y convertir al Congreso en el principal ámbito de confrontación política.

Con ese objetivo, la reunión de este lunes funcionará como el punto de partida de una nueva etapa de coordinación entre el Poder Ejecutivo y los bloques libertarios. Antes del envío formal del proyecto, Milei buscará transmitir personalmente los fundamentos de una iniciativa que el oficialismo considera central para blindar el programa económico y convertir la estabilidad monetaria en uno de los pilares permanentes de su gestión.