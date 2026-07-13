Murió el icónico actor Sam Neill, protagonista de Jurassic Park

La familia confirmó el fallecimiento del actor neozelandés en Sidney. Reconocido mundialmente por interpretar al paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park, había anunciado meses atrás que estaba libre del cáncer que padeció durante casi cinco años.

El actor, que había hecho pública su lucha contra un linfoma en 2023, falleció este lunes a los 78 años. Su legado quedó marcado por una carrera de más de cinco décadas y personajes inolvidables.

El actor neozelandés Sam Neill , reconocido mundialmente por interpretar al paleontólogo Alan Grant en la saga Jurassic Park, murió este lunes 13 de julio en Sídney, Australia, a los 78 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido en las redes sociales del artista.

"Fue una muerte repentina e inesperada", señalaron sus familiares, quienes también pidieron respeto por la privacidad durante el duelo. Según el mensaje, el actor falleció rodeado de sus seres queridos y "con la dignidad que caracterizó toda su vida".

Nacido como Nigel John Dermot Neill en Omagh, Irlanda del Norte, en 1947, se trasladó junto a su familia a Nueva Zelanda cuando era niño. Allí adoptó el nombre Sam y comenzó un camino que, tras abandonar los estudios de Derecho, lo llevó a dedicarse por completo a la actuación.

Su carrera despegó con Sleeping Dogs (1977), la primera película neozelandesa estrenada comercialmente en Estados Unidos. Más tarde protagonizó My Brilliant Career y participó en producciones como Omen III, Possession, Evil Angels y The Hunt for Red October, consolidándose como uno de los actores más versátiles de su generación.

Sin embargo, el reconocimiento mundial llegó en 1993 con dos producciones emblemáticas: The Piano, de Jane Campion, y Jurassic Park, de Steven Spielberg. En esta última dio vida al doctor Alan Grant, un personaje que se convirtió en un ícono de la cultura popular y que retomó en las secuelas de la franquicia.

El actor neozelandés falleció a los 78 años en Sídney. Fue una de las grandes figuras del cine de las últimas décadas y alcanzó fama mundial por interpretar al doctor Alan Grant en la saga Jurassic Park.

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria acumuló más de 150 trabajos entre cine y televisión. Su filmografía incluye títulos como Dead Calm, In the Mouth of Madness, Event Horizon, Bicentennial Man, The Dish, Peter Rabbit y Hunt for the Wilderpeople. En televisión también dejó una fuerte impronta con su interpretación del mayor Chester Campbell en Peaky Blinders, además de participar en series como The Tudors, The Twelve y Reilly, Ace of Spies, por la que recibió una nominación al Globo de Oro.

Su lucha contra el cáncer

En 2023, Neill reveló que había sido diagnosticado con un linfoma T angioinmunoblástico en estadio tres. La enfermedad motivó la publicación de sus memorias, Did I Ever Tell You About This?, donde relató el tratamiento al que fue sometido y cómo la escritura se convirtió en una forma de sobrellevar el proceso.

Tras un año de quimioterapia, el actor informó que el cáncer había entrado en remisión, aunque continuó recibiendo un tratamiento mensual con una terapia experimental. En distintas entrevistas aseguró que no le temía a la muerte, aunque sí lamentaba la posibilidad de no poder seguir trabajando. "Me gustaría otra década o dos", había dicho en una entrevista con The Guardian.

Una vida entre el cine y los viñedos

Fuera de los sets de filmación, Neill desarrolló otra de sus grandes pasiones: el vino. Era propietario de la bodega Two Paddocks, ubicada en la región de Central Otago, una de las zonas vitivinícolas más prestigiosas de Nueva Zelanda.

En reconocimiento a su trayectoria artística fue distinguido como Oficial de la Orden del Imperio Británico en 1991 y, posteriormente, recibió el título de Sir tras aceptar la distinción de caballero otorgada por el gobierno neozelandés en 2022.

Sam Neill deja cuatro hijos, seis nietos y una carrera que marcó a varias generaciones de espectadores, especialmente por su inolvidable papel en Jurassic Park, una de las franquicias más exitosas de la historia del cine.