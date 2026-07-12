Reforma tributaria: preocupa el futuro del Monotributo por su eliminación o reducción. ¿Puede volver el responsable no inscripto en IVA?

El provenir del régimen simplificado para pequeños contribuyentes aparece como incierto a juzgar por las sugerencias tanto del FMI como del Consejo de Mayo que apuntan a su equiparación en términos de pago o a su reducción con una transición. ¿Y las provincias?

Todo indica que en la reforma tributaria que impulsará el Gobierno, el Monotributo sería objeto demodificaciones

Luego de conocido el informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) con ciertas sugerencias acerca de los lineamientos que debería tener una futura reforma tributaria, el gobierno no envió aún su proyecto al Congreso, a los efectos de su discusión y tratamiento.

Pese a ese contexto, la preocupación por el futuro del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) sigue creciendo, tanto por la posibilidad de su derogación como de su reformulación.

Tanto es así, que días atrás el diputado Eduardo Falcone (MID), convocó a una jornada en la sede parlamentaria con el fin de debatir la permanencia del régimen, incluso de propiciarse modificaciones.

El FMI, en su informe, no propicia la eliminación del Monotributo, lo que observa es que la carga fiscal del este régimen no se equipara con la del régimen general, lo que produce una fragmentación empresarial que, a juicio de la entidad, l leva a la necesidad de alinear las tasas efectivas y las contribuciones sociales del régimen simplificado con el régimen general y, a su vez, aprovechar herramientas digitales para facilitar el cumplimiento.

Desde ya, esto lleva ínsito una recomposición de las categorías que conducirá al contribuyente a evaluar detenidamente su permanencia en el régimen o su eventual salida hacia el régimen general equiparado con el Monotributo, tema que no solamente incluye Ganancias sino también el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En la jornada convocada por el diputado Falcone, que dejó claro su rechazo a una eliminación del tributo, los expositores no desconocen esta propuesta.

La visión del sector

A su turno, expuso la presidenta de M.A.R.A (Monotributistas Asociados de la República Argentina), Noelia Villafañe, quien, de acuerdo a lo recogido por parlamentario.com, dejó sentado que se oponen a “cualquier tipo de reforma tributaria que perjudique al monotributista”, y sostuvo que el Gobierno “tiene que ver al Monotributo como una solución y no como un problema”.

Y agregó, además de la oposición a la eliminación del Monotributo, que un aumento de su carga tributaria implicaría "una eliminación de hecho”, ya que muchos contribuyentes no podrían afrontar el costo de pasar al Régimen General.

Por su parte el abogado tributarista Oscar Ponce, remarco que el Monotributo “es un sistema de inclusión”, mientras que el Régimen General “es un sistema de recaudación”, por lo que ambos " no compiten, sino que deben ser complementarios”. Y, enfatizó, que eliminar categorías o incrementar significativamente los costos y trámites podría empujar a miles de trabajadores hacia la informalidad, afectando el acceso a la obra social y a la jubilación.

Consejo de Mayo

Pero la incertidumbre no deriva solamente de lo sugerido por el FMI, también inquieta a los sectores defensores del Monotributo las propuestas contenidas en el informe del Consejo de Mayo que, como precepto general de futuros cambios, sugiere rediseñar el monotributo para volverlo un régimen de pequeña escala con un “puente” hacia el régimen general.

Más aún, en el denominado “Dossier Legislativo. Consejo de Mayo, recomendaciones y propuestas”, se propicia para su debate cuestiones como reducir al régimen al Monotributo Social y a las categorías más bajas (A, B y C), creando un puente de transición e, incluso, con referencias a la vuelta del Responsable No Inscripto en IVA, particularmente para profesionales.

¿Qué hacer con el Monotributo Unificado?

No puede desdeñarse, una visión integral del tema considerando los regímenes simplificados para pequeños contribuyentes de Ingresos Brutos implementados en la mayoría de las provincias y de CABA, los cuales en su mayoría se encuentran en el Monotributo Unificado operable desde la página web de ARCA, en especial en lo que hace a las recaudaciones de esos monotributos provinciales.

Actualmente su cobro, para las jurisdicciones adheridas, va de la mano del Monotributo nacional. Cabe preguntarse: ¿También dejarían de existir? ¿Volverán a su administración anterior? ¿Soportarían las jurisdicciones una recomposición de las escalas y de las cuotas del régimen simplificado de Ingresos Brutos?

La situación es compleja. Todo indica que la reforma tributaria que analiza el Gobierno contendría cambios en el Monotributo cuyas modificaciones, en principio, apuntarían a ensanchar la base de contribuyentes de Ganancias, achicando la del Monotributo.

Cabe recordar que la implementación del Monotributo tuvo como objetivo facilitar el pago de los impuestos a los pequeños contribuyentes, derogando la figura del responsable no inscripto en el Impuesto al Valor Agregado por la carga administrativa que este impuesto demandaba. Pero, también, el régimen permite la cobertura previsional y de salud con cuotas accesibles, cuestiones que, asimismo, deben tenerse en cuenta ante una eventual reforma, porque el “salto” al régimen general puede resultar gravoso para algunos y de difícil cumplimiento para otros.