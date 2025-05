Del amor maternal a la violencia de manera repentina: la serie documental de solo tres capítulos que está disponible en Disney+

Un día, el menor de la familia escapó de la casa y corrió con uno de sus vecinos para pedir ayuda. Con marcas y cicatrices claramente visibles, logró narrar el infierno que vivió. Afortunadamente, las autoridades se movieron rápido para sacar a los niños del cuidado de Ruby y Jodi, quienes estaban famélicos y al borde de la muerte. La serie cuenta con el testimonio ante cámaras de Shari y Chad, los dos hijos mayores de Franke.

Embed - Devil in the Family: The Fall of Ruby Franke | Official Trailer | Hulu