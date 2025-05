Carlos Rovira admitió que pactó con Javier Milei para que los senadores misioneros rechazaran Ficha Limpia

Todos los bloques que no forman parte de UP se habían pronunciado a favor de Ficha Limpia, incluido el que responde al oficialismo de Misiones, el Frente Renovador de la Concordia . Pero, al momento de la votación, los dos senadores de ese bloque, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, votaron en contra.

Esta teoría fue confirmada este viernes. En una reunión a puertas cerradas que Rovira mantuvo con una cincuentena de personas, entre ellos ministros, diputados y funcionarios de alto rango, el líder de la fuerza misionera que gobierna esa provincia desde hace más de 20 años explicó los hechos. Así lo relata una nota publicada por el diario La Nación en la que se detalla que Rovira les contó que el cambio de voto de sus senadores fue a raíz de un pedido que le hizo el propio Milei.

El dirigente provincial no solo se habría expresado en contra de “proscribir” a nadie. Sino que, además, habría hecho hincapié en que, de prosperar la iniciativa, esto habría significado un triunfo para los amarillos Mauricio Macri y Silvia Lospennato en la recta final de la campaña electoral.

El encuentro en el que Rovira también felicitó a los dos senadores se produjo este viernes por la tarde, en el Salón de las Dos Constituciones de la Legislatura misionera.

La versión de Milei

Desde el jueves por la mañana, tras el fracaso de Ficha Limpia, en el gobierno de Milei no se aludió a Carlos Rovira ni a su fuerza política. Pese a que ambos senadores habían dicho públicamente que acompañarían la ley.

Tanto el Presidente como el vocero Presidencial, Manuel Adorni, apuntaron directamente al PRO. Lo acusaron de apurar la sesión sin contar con los votos suficientes y de querer anotarse un triunfo electoral. Por la noche del mismo jueves, Milei visitó el programa que conduce Daniel Parisini, más conocido como "El Gordo Dan" en el stream Carajo, propiedad de Rovira. Allí tampoco se hizo alusión al rovirismo, pese a que la entrevista duró cerca de 6 horas.

El dato es que desde hace meses se conoce el vínculo de amistad que existe entre Ramiro Rovira, hijo del fundador de la fuerza que hoy gobierna Misiones, y Augusto Marini, uno de los fundadores del stream. Ambos son amigos desde la adolescencia.

“Venía avisando que los ñoños republicanos estaban tramando algo sucio", aseguró Milei desde el piso de Carajo pese a que el mismo miércoles tanto Adorni como el jefe de la bancada oficialista, Ezequiel Atauche, decían públicamente que contaban con los votos para la sanción de la ley.

"Con sus medios afines, instalaban que estaban los votos, pero una cosa es decirlo y otra es contarlos. Ese laburo lo hacen Guillermo Francos y Santiago Caputo, y los votos no estaban”, remató Milei.

Por su parte, Francos se sumó al rechazo del Gobierno ante las versiones: "Salen noticias que son ridículas. Como la última que he leído a la mañana, que es una operación clara. Que es que el Presidente le habría pedido a Rovira que no voten la ley. Absoluta mentira. El Presidente no tiene contacto con Rovira. Ni siquiera tiene el teléfono. Se lo pregunté y me dijo: ´No hablé nunca con Rovira. No tengo el teléfono siquiera´. Con lo cuál, eso es una falsedad total", en declaraciones radiales.