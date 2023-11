Demuelen una pared que tenía un mural de Banksy

La obra del grafitero apareció por primera vez en la ciudad costera de Dover en 2017 y significó todo un gesto por parte del artista callejero a lo que fue el referéndum de Reino Unido para salirse de la Unión Europea (UE). Dos años después, de la noche a la mañana, el mural apareció cubierto con una pintura blanca y desde entonces ha habido intentos por restaurar la obra pero no se realizaron inversiones que pudieran colaborar con su reconstrucción.

Lo que ocurre ahora es que el edificio en el que se pintó fue demolido como parte de un proyecto de regeneración más amplio. Al respecto, un vocero del Ayuntamiento de Dover dijo a la CNN que "antes de autorizar la demolición, y tras recibir asesoramiento profesional en materia de conservación" se "determinó que el Banksy no podía conservarse de forma viable sin un coste considerable para los contribuyentes locales, aunque fuera técnicamente posible" .

Sin embargo, el vocero también señaló que el contratista a cargo está "intentando ver si la obra de arte de Banksy puede conservarse de algún modo" y dijo que no había "ninguna certeza" al respecto "dado el hecho de que la obra de arte fue pintada encima y el mal estado del recubrimiento".

En caso de que puedan recuperar la obra, el mural quedaría en manos de la empresa ya que es la que se está haciendo cargo de todos los gastos para su restauración. En este sentido, desde la empresa adelantaron que las piezas recuperadas del mural están actualmente "siendo evaluadas".

Quién es Banksy

Hace pocos días se develó parte del misterio que ronda al grafitero, cuando la BBC desenterró una entrevista radiofónica que realizó hace 20 años y dio a conocer el nombre de pila del artista. En la cinta de 2003, el periodista Nigel Wrench le preguntó si se llamaba Robert Banks, a lo que él respondió: "Es Robbie".

Durante años, se especuló sobre si el nombre del artista era "Robin", "Robert" o "Robbie", hasta que finalmente la televisión pública comprobó que es este último.

En esa entrevista, que está disponible en una colección de podcast de la BBC llamado "The Banksy Story, Banksy defendía el vandalismo como arte: "No me voy a disculpar por ello. Es una forma más rápida de expresar tus ideas, ¿no?".