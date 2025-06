Tyler Perry fue acusado de acoso y agresión sexual en una demanda por u$s260 millones

El actor y director Tyler Perryestá siendo acusado de acoso sexual y agresión sexual. En una demanda de 260 millones de dólares presentada en Los Ángeles el viernes, el actor Derek Dixon alegó que la estrella de Madea Goes to Jail lo agredió sexualmente en múltiples ocasiones y lo acosó sexualmente regularmente, tanto antes como durante su colaboración en el drama político de BET, The Oval.